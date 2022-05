"Ella no es tóxica, es veneno": Juan Pablo se confiesa ante Grecia en el Desafío The Box

En medio de una agradable cena en El Cubo del Desafío The Box , Juan Pablo y Grecia, ambos compañeros dentro del equipo Gamma, tuvieron la oportunidad de conocer el acogedor lugar y aprovecharon para hablar de diversos temas, en los que el amor era el protagonista de esa conversación, sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las palabras del joven al referirse a su actual pareja.

"¿Qué cosas tú no habías vivido aquí en el Desafío?", preguntó la santandereana al momento de haber destapado una botella de champaña. "Todo lo que he hecho es nuevo, yo nunca había salido con amigas", aseveró el Súper Humano, seguido a eso, y en medio de risas, la desafiante le dijo a él "ni lo dejan, mijo"

Para rematar el picante tema de la charla, Grecia se atrevió a resolver una duda diciendo: "¿Tú crees que Leidy (Pareja de Juan Pablo) es un amor de esos así tóxicos?", inmediatamente, el de Ventaquemada, Boyacá, dejó en claro cómo es su noviazgo: "No, yo no creo (...) Estoy seguro, yo se lo he dicho, ella no es tóxica, es un veneno", todo esto acompañado de las carcajadas de la mujer que no podía creer lo que estaba escuchando.

Después de pasar la noche en el paradisiaco lugar dentro de la Ciudad de las Cajas, en el desayuno, el miembro del equipo naranja le tomó del pelo sobre esa posible relación que puede existir entre ella y Samir de la escuadra de Beta: "Yo creo que en Beta si hay uno que la pasó muy mal", no obstante, la colega de Maleja y Emily generó más dudas respecto a ese compromiso; "no, pero estamos lejos de una relación, lejos, ni siquiera lo conozco todavía"

Finalmente, se dirigieron para su respectiva casa a preparar lo que sería el Desafío de Sentencia y Bienestar.

