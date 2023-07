Capítulo 80 del Desafío The Box: Guajira, Aleja, Juli y Sara llegan a la Semifinal

El capítulo número 80 del Desafío The Box 2023 inicia con la visita de la anfitriona del programa, Gabriela Tafur , a la casa en donde se encuentran alojados los últimos participantes de la competencia, de manera que les pide a todos que se reúnan en la sala frente a la pantalla para ver los videos recopilatorios que tienen como protagonistas a Aleja, Sara, Juli y Guajira.

La alarma suena en La Ciudad de las Cajas y Andrea Serna aparece en las pantallas para anunciar la llegada de la Semifinal Femenina. Antes de revelar cualquier detalle de la prueba, la presentadora les pregunta a Guajira, Aleja, Juli y Sara cómo se sienten para enfrentar una de las competencias más importantes de sus vidas.

Una vez en los Boxes Azul y Amarillo, las desafiantes entregan todo llegando la final de la pista Guajira, Aleja y Juli. Sara, por su parte, se queda atrasada en la competencia y por ende se convierte en la nueva eliminada.

Las reacciones no se hacen esperar, pues mientras las mujeres celebran en el Box Azul el desempeño que acaban de tener, los hombres halagan lo fuertes que ellas han demostrado ser a lo largo de todo el reality.

Tan pronto cuando se reúnen con la presentadora para conversar acerca de los momentos más importantes que ocurrieron en la pista, Guajira se muestra completamente dichosa del resultado que obtuvo y aprovecha para dedicarle el triunfo a su equipo Gamma, a quien decidió representar cuando inició la fusión. Además recibe oficialmente el brazalete dorado que la identifica como finalista.

Sara, por su parte, menciona que ella se da por bien servida porque está convencida de que cuando regrese a su casa la relación con su familia va a ser mucho más sólida, pues el Desafío le dejó la enseñanza a todos de valorar las cosas sencillas de la vida

Serna anuncia oficialmente la eliminación de Sara de la competencia: "tu historia en el Desafío ha terminado".

Luego de recibir en la casa a las mujeres, los participantes aprovechan para celebrar que están a tan solo un paso de la gran final de la producción. Sin embargo, la felicidad se ve un poco nublada cuando Yan recuerda que su excompañera de Beta Mai salió de La Ciudad de las Cajas estando un poco molesta con él.

"Mai se fue muy brava conmigo, ella no se despidió de mí bien (...) La verdad ella no me va a hablar nunca, pero es que o sea ella no se despidió bien de nosotros", señala Yan, de manera que Guajira agrega que hay que darle un poco de tiempo para que procese la información y se dé cuenta de que simplemente fue una estrategia que se hizo dentro del juego.