Las Súper Humanas ven cómo ha sido su proceso en el Desafío The Box 2023 antes de la Semifinal

El capítulo número 80 del Desafío The Box 2023 inicia con la visita de la anfitriona del programa, Gabriela Tafur , a la casa en donde se encuentran alojados los últimos participantes de la competencia, de manera que les pide a todos que se reúnan en la sala frente a la pantalla para ver los videos recopilatorios que tienen como protagonistas a Aleja, Sara, Juli y Guajira.

La primera grabación que se reproduce es la de Aleja, de manera que ella no puede evitar recordar los pensamientos que invadían su mente cada vez que enfrentaba una Muerte en el Box Negro y todo lo que tuvo que atravesar para convertirse en una de las Semifinalistas de esta edición del reality.

El turno después fue para Sara, quien hizo énfasis en la grandiosa amistad que conformó con Escudero, pues señaló que desde que se conocieron él no solo supo escucharla atentamente y apoyarla cuando nadie más creía en su potencial, sino que también agregó fue de las personas con la que se pudo mostrar como es en realidad.

Posteriormente, Juli hizo aparición en las pantallas recordando no solo que fue la capitana de Beta, sino que también llegó a tener varias discusiones con personajes como La Flaca e incluso Guajira: "sí me parecía (refiriéndose a Guajira) que manejabas una doble moral, entonces sentí que me atacó bastante con la respuesta, quedé como 'uy, qué pasó, si no me conoce ni nada'", recordó la Súper Humana.

El último clip en exponerse fue el de la excapitana de Gamma, quien reveló que fueron cinco veces las que intentó ingresar a la producción de Caracol Televisión hasta que finalmente se le dio la oportunidad de sorprender a los colombianos tanto con sus habilidades físicas para cada una de las pruebas como por su llamativa personalidad.

