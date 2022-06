¡Afro cuadrado y rojo!: Así se veía Tarzán, del Desafío The Box, con diferentes estilos de cabello

Andres Alfonso Mirada , Tarzán en esta edición del Desafío The Box, es reconocido por los televidentes del reality por sus constantes polémicas y característico look en su cabello, pues su gran afro de color negro y rubio no pasa desapercibido.

El representante de los costeños ha expresado desde el inicio del reality la importancia de su afro, pues se lo dejó crecer desde los 14 años y siente una gran conexión con él. Es tan importante para él, que incluso en una ocasión mencionó que prefería abandonar la competencia en caso de recibir el castigo de tener que raparse .

Publicidad

Mira también: ¿Nostálgico? Tarzán le agradece a su equipo y recuerda a los exintegrantes

Ya que el Súper Humano de 25 años ha sido muy activo en su perfil de Instagram, es posible evidenciar los cambios de su cabello con el paso del tiempo, pues en sus fotos se muestra muy orgulloso de su look.

Entre sus publicaciones más antiguas se puede ver a un Tarzán con unos años menos y un afro cuadrado disfrutando de sus actividades cotidianas.

Publicidad

El Súper Humano bailarin de 'break-dance' también tuvo la mitad de su afro de un color muy llamativo: ¡Rojo! Desde 2017 decidió tinturar la mitad de su cabello de rubio por un sueño que tuvo, y eso le dio la posibilidad de probar otros colores.

Te puede interesar: "Traicioneros", Valkyria se ve fuertemente afectada por las palabras de Tarzán

Publicidad

Por ahora el competidor que se dedica al baile deportivo seguirá entregando lo mejor de sí mismo en las pruebas de las Ciudad de las Cajas para así poder ser ganador de esta edición del Desafío The Box, donde además, ha sido capitán de Alpha , equipo que sigue en competencia con su bandera arriba.

¿Qué opinas de su cabello y lo que representa para él?