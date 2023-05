Tres hombres y dos mujeres llegan al Box Azul para el Desafío de Sentencia y Hambre

La alarma suena en La Ciudad de las Cajas y Andrea Serna aparece en las pantallas del Desafío The Box 2023 para hablar con los participantes de Alpha, Gamma y Beta sobre las fortalezas que tienen las mujeres del reality de los colombianos. Posteriormente, se apresura a revelar detalles del Desafío de Sentencia y Hambre que se llevará a cabo en el Box Azul.

"Hoy nos vamos a encontrar para la prueba, ya saben que para el primer puesto toda la comida todo el ciclo, para el segundo puesto les tengo dos opciones: chontaduro o lengua. Los espero en el Box Azul tres hombres, dos mujeres. Ya los veo", expresa en medio de la transmisión del capítulo.

Luego de escoger a los desafiantes que deberán asistir al terreno de juego a demostrar sus habilidades físicas y quedarse con el primer puesto, los concursantes escuchan atentamente cómo deberán realizar el circuito del recorrido.

Uno de los momentos que más llaman la atención es el protagonizado por Sara, quien le había manifestado a Ricky sus deseos de salir en este ciclo debido a que se sentía agotada tanto física como mentalmente de estar compitiendo para tener comida, comodidades y demás cosas básicas. En la emisión, se le logra ver llorando al descubrir que su equipo tuvo un leve retraso por su culpa.

Gamma logra coronarse como ganador del Desafío de Sentencia y Hambre, seguido de la casa Alpha, de manera que Beta teme que ambos equipos creen una alianza para debilitarlos y avanzar en la producción de Caracol Televisión.

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?