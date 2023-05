Maryam culpó a Beta de su lesión en el Desafío The Box: "la decisión de tirarnos no fue la mejor"

Luego de haber convivido varios días en La Ciudad de las Cajas, los participantes del Desafío The Box 2023 ya empiezan a demostrar su disgusto por cosas que ocurren en medio de los Boxes o por temas de convivencia. En esta oportunidad, Maryam, integrante de Beta, llamó la atención por referirse a la lesión que presentó en la prueba que se realizó en el Box Amarillo.

"Me van a hacer como un vendaje para estabilizar la rodilla. La decisión de tirarnos no fue la mejor, es que yo dije que no, pero nadie me escuchó. Si ponen una escalera ahí, pues es para usarla, lo que pasa es que pues, por medio de la adrenalina y todo eso pues...", señaló en medio de la transmisión del capítulo.

De inmediato, Ricky se apresuró a contestar que el problema en realidad se originó porque ella cayó de pie, a diferencia de los demás. Según explicó el desafiante, el cayó de lado, debido a que ha visto que algunos deportistas que practican parkour hacen hincapié en esta estrategia para evitar cualquier tipo de lesión; sin embargo, la Súper Humana desconocía por completo esta recomendación.

Ricky aprovechó también para expresarle a Maryam un sentimiento que tiene el equipo desde que la enviaron a Muerte: "desde que te pusieron el chaleco, yo siento que te bajoneaste full y estábamos hablando con los muchachos, sentimos que tu semblante cambió", menciona, a lo que la exintegrante de Alpha responde: "O sea, a mí me pusieron el chaleco y como que me dieron más fuerza, es que yo ya estoy acostumbrada a competir, e individual mucho más, entonces yo ya sabía lo que tenía que ir a hacer allá".

¿Beta descubrió la estrategia de Alpha?

Posteriormente, Ricky se reunió con Byron para hablar un poco del juego, pues especuló un poco sobre la estrategia que está implementando Alpha para debilitar a su equipo y avanzar así en el reality de los colombianos. Además, aseguró que Gamma está siguiendo esta misma idea para deshacerse de ellos cuanto antes.



"Es que también Gamma también está contra nosotros y es lo que yo te decía, el que manda el primer chaleco marca el rumbo del juego (...) Pues trato de entender, pero no tengo claridad ahorita, la veo como bajoneada (a Maryam). Te voy a decir también algo respecto a eso que lo he pensado, Maryam llega y hace muerte, pues no quiere decir que va a salir, pero está en desventaja", expresó.

