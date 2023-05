Desafío The Box 2023: Rapelo se disgustó por los ruidos que hacen Daniela, Bodan y Sensei al comer

El Desafío The Box 2023 ha permitido que 32 participantes se conozcan en La Ciudad de las Cajas y muestren su temperamento cuando algo no sale bien durante las pruebas o cuando definitivamente la convivencia no les favorece. Luego del Desafío a Muerte en el que resultó eliminada Gema , los equipos regresaron a sus casas para conversar sobre lo sucedido en el Box Negro; sin embargo, Rapelo protagonizó un incómodo momento en Alpha.

Justo cuando todos sus compañeros se encontraban comiendo en la mesa y recargando energía para el siguiente ciclo, Rapelo aprovechó para pedirles que fueran un poco más educados a la hora de disfrutar de los platillos, pues ha notado que algunos de los Súper Humanos de la casa morada hacen ruidos al masticar, lo que puede generar un poco de molestia en los demás.

"Hay algo que a mí me incomoda mucho cuando comemos. Yo respeto cada quien la manera en como come, pero chasquear la comida me irrita, ¿sí me entiendes? (...) Entonces por educación, por modales, pienso yo que uno come con la boca cerrada", expresó en medio del recinto,

Valeria le preguntó de inmediato si se trataba de ella y aclaró que no lo hacía porque le disgustara el comentario, sino porque en realidad no sabía a quién se refería, de manera que Rapelo señaló que hablaba en el caso puntual de Daniela, Bogdan y Sensei, pues en algunas ocasiones dejaban que se les saliera esta pequeña conducta.

Al escuchar las acusaciones, Daniela le respondió a Rapelo que se trataba simplemente de una forma de disfrutar del momento, de manera que él también debía aprender a convivir con eso: "tenemos que respetar la cultura de cada cuál, como se disfruta la comida y eso hace parte también de todo, ¿me entiendes?".

Posteriormente, el participante se acostó en la cama y se sinceró con Cifuentes sobre sus verdaderos sentimientos hacia Juli, pues aunque todos especulan que hay una atracción, el desafiante parece estar muy enfocado en ella.

"La verdad me gusta mucho cómo es ella y su físico, pero hasta ahí (...) Ella me dijo la otra vez 'jumm, yo no sé qué irá a pasar conmigo cuando salga de aquí', pero normal", dijo refiriéndose a la pareja de Juli fuera del reality de los colombianos.

