Ricky dice que el baño que le hizo Sensei sirvió para “quitarse la sal” y Alpha analiza su desempeño

Alpha celebra su primera victoria en esta etapa de la competencia, pues todos los desafiantes que estuvieron en el Box Azul hicieron un gran trabajo y así resultaron ganadores del Desafío de Sentencia y Bienestar . Ante esto, Ricky le dice a sus compañeros que el baño que el capitán le hizo sirvió, y todos celebran.

Posteriormente, cuando Andrea Serna habla con los dos equipos, se muestra muy curiosa por el trabajo en equipo que hicieron Sensei y Flaca, pues completaron la pista sin un solo error.

"La verdad, Andrea, siempre he admirado a Flaca, es una gran deportista. No había tenido la oportunidad de conocerla, pero ya en la competencia tuvimos una buena conexión, fueron palabras puntuales y todo salió excelente", dice el capitán.

Posteriormente, Ricky les cuenta a sus compañeros y a la presentadora que su colega le sugirió hacer un ritual de bañarse con un jabón en triángulo para "quitarse la sal". Por otra parte, Cifuentes dice que afortunadamente escogieron muy bien a las parejas que debían competir.

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.

¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.

¿En qué lugar se lleva a cabo el Desafío The Box?

La Ciudad de Las Cajas, en Tobia, Cundinamarca será una vez más el escenario para que los 32 participantes del Desafío The Box 2023 demuestren todo su potencial.

¿Qué beneficios tienen los participantes del Desafío The Box?

En esta temporada, con ese dinero ganado, los desafiantes tendrán que pagar un arriendo por vivir en las casas. De no contar con el dinero, Playa baja será el suelo que los recibirá sin ninguna piedad.

¿Cómo se puede ver el Desafío The Box en línea?

