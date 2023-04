Black le coquetea a Maryam luego de enfrentarse en la prueba de agua del Desafío The Box 2023

Black y Maryam protagonizan un cómico momento en La Ciudad de las Cajas justo cuando termina el Desafío de Sentencia y Bienestar que deja como ganador al equipo Alpha, pues el integrante de la casa naranja aprovecha que todos los competidores están a un lado del Box Azul conversando sobre la prueba para tener un gracioso gesto con la otra Súper Humana.

En el capítulo número 22 de la producción se logra ver el momento exacto en el que Black se aleja un poco de los integrantes de su equipo y saluda formalmente a Maryam en Beta, mientras los demás hacen corazones con sus manos e indican que la situación podría prestarse para que los televidentes piensen que hay un romance a la vista.

Black, le pregunta a los presentes si se "la puede robar". Al ver las caras de ellos, decide de un momento a otro cargarla en su hombro y darle un pequeño paseo por dicha zona de La Ciudad de las Cajas. Aunque la mujer se muestra muy alegre con la situación que está viviendo, pronto se despide de su amigo y regresa a su lugar.

Durante este mismo encuentro también destacan otros desafiantes como Sara, quien asegura que se demoró mucho en uno de los obstáculos lo que pudo poner en desventaja a toda Beta y Mateus, quien asegura en Gamma que venció el miedo y sintió que tuvo un mejor rendimiento que en competencias anteriores.

Andrea Serna felicita a los ganadores del Desafío de Sentencia y Bienestar

La presentadora del reality felicita a Alpha por su estrategia en el Box Azul, pues resultó ser muy efectiva. Asimismo, les pregunta a algunos competidores cómo se sintieron durante la prueba que requirió de habilidades como el equilibrio, la concentración y la resistencia.

Finalmente añade: "Alpha, en esta oportunidad estamos sentenciando solo hombres, solo ustedes han recibido chalecos en este ciclo, así que tendrán que pensar quiénes se enfrentarán a los dos sentenciados del equipo, ahí está el chaleco esperando solo el nombre. A sus casas, gracias".

