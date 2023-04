Andrea Serna informa que Saskya debe abandonar el Desafío The Box 2023 por una lesión en el hombro

Saskya enfrenta uno de los momentos más complejos en el Desafío The Box 2023 , pues se encuentra lesionada luego de haberse lastimado mientras participaba en el Box Amarillo durante el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, donde su equipo ocupó el último lugar. Luego de ser valorada por el cuerpo médico de La Ciudad de las Cajas, la Súper Humana regresa a la casa naranja, donde es muy bien recibida por sus compañeros.

La joven explica que le dieron la posibilidad de regresar a despedirse; sin embargo, fueron muy específicos en que debe guardar reposo para que su recuperación sea mucho más rápida y se dé de la mejor manera posible. Uno de los primeros en resaltar su valentía es Kaboom, pues dice que ella fue capaz de salir adelante en el Box Amarillo a pesar del dolor.

Los demás desafiantes esperan que no se trate de una fractura; sin embargo, algo que llama particularmente la atención es que Black parece estar más alejado de lo común. Esto se debe precisamente a que ya han sido múltiples las veces en que ha manifestado que desea poner punto final a su historia en el reality de los colombianos y no ha recibido suficiente atención.

La información importante que tiene por dar Andrea Serna

La alarma suena en Tobia, Cundinamarca, y aparece la presentadora para anunciar que Saskya debe empacar sus cosas y salir debido a que le dieron incapacidad médica, lo que evidentemente le impide llevar a cabo con normalidad las pruebas que se desarrollan en cada uno de los Boxes. Todos los participantes quedan sorprendidos por la noticia y se apresuran a despedirla con mensajes de admiración.

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?