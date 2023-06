Capítulo 65 Desafío The Box 2023: ¿El Box Amarillo hace tambalear la confianza de una desafiante? Andrea Serna le pregunta a Guajira si por lo sucedido en el Box Amarillo durante el Desafío de Capitanas siente que ha perdido la confianza en ella en este espacio. No te pierdas el Desafío The Box 2023 esta noche a las 8:00.