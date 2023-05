Así fue como Sensei y Cifuentes lucharon para vivir y trabajar en Asia

Antes de salir a una dura prueba en el Box Azul, en el cual se disputó el Desafío de Sentencia y Servicios, Sensei y Cifuentes hablaron de lo que fue para ellos vivir durante un tiempo en Asia, principalmente en China, en donde trabajaron por un tiempo.

"Vivir allá ya es otro nivel, antes muy teso", comentó la participante mientras que el líder de Alpha expresó que estuvo allí sin conocer absolutamente nada y estando completamente solo. A su vez, dijo que tan solo duró dos días en un hotel, pues inmediatamente le tocó buscar apartamento.

"Conseguí el apartamento como pude y empecé a trabajar. Con el celular traduje todo lo que decían, ¡yo no me varo! Lo que yo hacía era que realizaba los mandados a gente de oficinas", comentó Sensei mientras que su compañera lo escuchaba muy atenta.

Frente a esto, Cifuentes le preguntó al miembro de Alpha si era fácil ubicarse, pues hay que entender que cada ciudad y/o país funcionan totalmente diferente y que no es fácil emigrar de Colombia para estar en una cultura que tienen sus grandes diferencias, ante lo cual él afirmó que de hecho era muy fácil ubicarse, pues cada calle tenía un nombre y resaltó que son demasiado ordenados.

Continuando con sus anécdotas en Hong Kong, Sensei reveló que atravesó un momento bastante penoso, ya que cuando estaba esperando que un semáforo cambiara de color, vio que no venían carros y atravesó la calle, no obstante, la gente allí presente lo abucheó y él se sintió tan mal que se devolvió al punto donde estaba: "me puse rojo, la gente allá no se pasa".

Seguido a esto, el líder de Alpha explicó que en sus planes estaba quedarse durante dos años, sin embargo, con el inicio de la pandemia solo pudo permanecer ocho meses. Esto sorprendió mucho a Cifuentes, quien consideró esto como una gran experiencia, a pesar de lo ocurrido al final de ella.

Sensei confesó que se aprendió algunas palabras en cantonés, por lo cual su compañera recordó cómo fue su paso por este país asiático: "yo fui solamente en son de trabajo y como yo no sabía hablar (el idioma) yo me llevaba una calculadora para pedir los precios en cada tienda y aprendí a decir '¿cuánto cuesta esto?' para luego pasárselas".

"Esas experiencias a uno lo llenan, a mí me fascina viajar y conocer culturas", complementó Cifuentes mientras que el integrante del equipo morado le reveló que tiene intenciones de volver, aunque la situación está muy complicada para ello, para luego concluir que no va a tener hijos sino hasta cuando haya recorrido la mitad del mundo.