Una mujer será la artista invitada al concierto de Justin Bieber en Colombia ¡Conócela!

La polifacética artista Ali Stone, reconocida a nivel mundial por su carrera como productora, dj y cantautora, será la encargada de abrir el concierto de Justin Bieber en Bogotá el próximo miércoles 12 de abril.

La cantautora y DJ que fue recomendada como una de las artistas para ver en 2016 por parte de Billboard, ha cautivado al mundo con un live performance en el que toca solos de batería, teclado y guitarra, mientras canta y mezcla.

Ali Stone es una de las compositoras de música para cine más joven del mundo. Entre sus trabajos se encuentra el soundtrack completo del thriller 'Demental', que fue reseñado en Estados Unidos y Japón como uno de los mejores del género horror. Su talento la ha llevado a trabajar junto a Ricky Luna (The Fate of the Furious, 22 Jump Street, Britney Spears) y los ganadores de Oscar Formosa Group (Game of Thrones, Interstellar, Mad Max).

Ali Stone compuso y produjo 'ForEver', el himno mundial de la marca Forever 21 que ha sonado por más de un año en países como Francia, Estados Unidos, Australia, México, Guatemala, Filipinas, Polonia y Brasil donde llegó a la posición 17 del Top 50 nacional.

Su más reciente sencillo es 'Dark Feelings', una canción hecha en colaboración junto a Sam I Am, conocido en el mundo del hip hop por trabajar con Snoop Dogg. El tema cruza al lado oscuro donde la electrónica y el rock se mezclan, entregando un sonido auténtico y fresco. En ella, se destaca el protagonismo de las percusiones y bajos, que acompañan las armonías vocales y dan fuerza al rap del californiano.

Sobre Justin Bieber en Bogotá

Justin Bieber es sin duda uno de los referentes más importantes del género pop en el mundo y su álbum Purpose, que da nombre a la gira con la que llegará a Colombia el próximo 12 de abril, ha sobrepasado todas las expectativas desde su lanzamiento en 2015.

Luego de presentarse en escenarios como Brooklyn's Barclays Center, Los Angeles' STAPLES Center, Chicago's Allstate Arena and Toronto's Air Canada Centre y visitar países como Reino Unido, Alemania y España, el tour llegará al estadio El Campín de Bogotá en el mejor momento de su carrera garantizando un inolvidable o impredecible presentación.

