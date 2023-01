U2 estrena canción antes de su llegada a Colombia ¡Escúchala!

Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. Sorprendieron a todos sus seguidores al presentar 'You're The Best Thing About Me', primer sencillo de su nuevo disco (el décimo cuarto en su carrera) 'Songs of Experience'.

El lanzamiento del single sucede después del regalo sorpresa que les hicieron a los fans la semana anterior, una performance en vídeo de 'The Blackout' , otro tema del anticipado álbum.

La portada del tema es una imagen frontal de Sian Evans, la hija de Anton Corbijn.

'Songs Of Experience' es el lanzamiento en compañía de 'Songs Of Innocence' (2014), ambos títulos pertenecen a la inspiración de una colección de poemas, 'Songs of Innocence and Experience', por el místico poeta inglés, William Blake.

Mientras que 'Songs of Innocence' trazó las primeras influencias y experiencias de la banda a finales de los 70 y principios de los 80, el nuevo álbum es una colección de canciones en forma de cartas íntimas a lugares y personas cercanas al corazón del cantante; familia, amigos, fans y él mismo.

