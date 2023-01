¡Arre, borriquita!, el musical navideño para toda la familia llega al Teatro Nacional

A partir del 27 de noviembre estará disponible la función de ¡Arre, borriquita!, una mágica puesta en escena para toda la familia, en especial para los más pequeños, que los hará vivir la navidad con todo el corazón a través de bellas historias y canciones.

María del Sol Peralta y Cantaclaro contarán y cantarán detalles inesperados del ángel Gabriel, quien ha decidido ponerse sus alas portátiles y su poderosa aureola con linterna para acompañar a los protagonistas en su aventura.

María, la pastelera, y José, el carpintero, no saben lo que les espera, pues no solo recibirán la noticia de que pronto se convertirán en padres, también deberán afrontar una larga travesía hacia Belén a bordo de una hermosa borriquita.

‘¡Arre, borriquita! Desde entonces y por siempre’, es el cuarto título de la colección María del Sol Música y libros para la familia, en coedición con la Editorial Alfaguara (Penguin Random House). El concierto se origina entonces a partir de la literatura y de la música: del libro y el disco.

Este año el musical fue incluido en la lista de honor del colectivo internacional de fomento a la lectura Internacional Board on Books for Young People (IBBY) en la categoría de traductora, por el libro Versos de no sé qué, Antología poética de João Manuel Ribeiro (comp.), editado por Panamericana.

Los interesados podrán asistir todos los domingos a las 11:30am en el Teatro Nacional La Castellana (Calle 95 # 47-15).