¡Soñado y creativo! Así fue el debut de Primus en Colombia

Y tal como se esperaba, Primus, con tan sólo tres músicos en el escenario con su desborde de creatividad musical y rockera, sacudió cabezas y agitó corazones en Bogotá, en una noche de emoción musical para quienes se dieron cita en el Teatro Royal Center.

Les Claypool al bajo, Larry LaLonde en la guitarra y Tim Alexander en la batería dieron inicio a las 08:00 en punto a su concierto en la capital colombiana con “Those Damned Blue‐Collar Tweekers”, un clásico de 1991.

Se hizo notorio el cambio de bajo de Les según cada canción, dando un show que se desenvolvió en una gama de estilos acorde a lo que son; no era no sorpresa, ya que sus asistentes esperaron durante 30 años, una noche de música que va del metal al funk o del progresivo a la música popular estadounidense.

Las visuales fueron parte del show, el surrealismo, y referencias de sus videos claves fueron parte del show creativo que el grupo californiano traía para sus seguidores.

El concierto fue divido en dos sets, y en el intermedio Primus compartió episodios de clásicos de Popeye, a su mejor estilo… al de Primus. Eso no lo esperábamos.

El segundo set tuvo dentro de su repertorio el “Wynona's Big Brown Beaver”, también estuvieron “My Name Is Mud”, “Jerry was a Race Car Driver”, entre otros temas incluyendo algunos de “The Desatuatring Seven” (2017), una pieza conceptual y psicodélica que hizo parte de una única noche, única, porque difícilmente una banda logra generarnos tantas risas y emoción con su burla autoconsciente, el sarcasmo y sátira.

En la primera visita de la banda a Colombia no dejó nada que desear, definitivamente es un show.

.