¡Rompió silencio! Reconocido cantante admite que es gay a sus 73 años

Conocido por su balada "Mandy" y la canción de ritmos latinos "Copacabana", Manilow confirmó su sexualidad dos años después de que los medios de comunicación descubrieran que se casó con su representante, Garry Kief.

"Pensé que les decepcionaría (a los seguidores) si se enteraban de que soy gay. Así que nunca lo dije", contó el artista en una entrevista con la revista estadounidense People.

Pero sus fans le dieron todo su respaldo al conocer la noticia.

"Estoy muy agradecido de tener unos seguidores tan maravillosos que me apoyan", escribió en Twitter.

Manilow estuvo casado poco tiempo con una mujer con la que salió en secundaria, pero la relación fracasó porque era demasiado joven para sentar la cabeza, no por sus dudas sobre su sexualidad, según contó a People.

En 1978 conoció a Kief, quien por entonces era productor de televisión.

"Sabía que era él", afirmó. "Fui muy afortunado. Me sentía muy solo antes" de conocerlo, explicó.

Manilow alcanzó la fama en la década de 1970, muchos años antes de que las estrellas del pop hablaran abiertamente de su homosexualidad.

En los últimos años ha protagonizado su propio espectáculo en Las Vegas.

Este mes publica "This Is My Town", un disco con canciones dedicadas a Nueva York, su ciudad natal.

Por: AFP