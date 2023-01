"Rodolfo Aicardi fue mi primer significado de ser colombiano": Diego Londoño

Rodolfo Aicardi "La historia del ídolo de siempre" es el nuevo libro de Diego Londoño , un músico, periodista musical y escritor colombiano quien presenta esta obra literaria a modo de tributo y homenaje a este grande que muchos bailan y cantan en las fiestas desde los años sesenta hasta la actualidad.

Londoño revela en esta biografía oficial y autorizada de uno de los artistas colombianos más admirados y queridos, todos los detalles sobre las canciones, los escándalos, las bondades y las excentricidades del cantautor nacido en Magangué, Bolivar el 23 de mayo de 1946.

Con prólogo de Carlos Vives, este libro recorre la historia personal y musical de Rodolfo Aicardi que tiene tantos matices como notas musicales, alegrías, fama, caídas, triunfos, aplausos, enfermedad, humildad, pobreza, familia, pérdidas y todas las situaciones que hacen de la vida un trasegar difícil pero hermoso.

Hablamos con Diego Londoño para conocer detalles de esta obra literaria de uno de los más grandes cantantes que ha parido Colombia.

¿Qué significa Rodolfo Aicardi para Diego Londoño el ser humano y no el periodista ni el escritor?

Rodolfo significa mis primeros pasos como bailarín, mis primeras trasnochadas como parrandero, y el entender también que la música podía unir a las familias de mi barrio, incluyendo a la mía. Eso es Rodolfo, mis recuerdos con mi abuela bailando, los recuerdos de los sancochos en la calle, y la felicidad de la gente mientras bailaba, reía y cantaba "Adonay".

Rodolfo fue mi primer significado de ser colombiano, cuando apenas entendía que era ser de este país de Suramérica. La fiesta, la música de diciembre y la idiosincrasia de un pueblo a través del sonido. Significa muchas cosas, lo más importante, mi infancia.

¿Por qué Rodolfo Aicardi y no Noel Petro o Gustavo El Loco Quintero por mencionar a tantos grandes de la música colombiana?

Esta pregunta tiene varias respuestas, primero porque el asar del destino me llevó a conocer y conversar con la familia del maestro, y de ahí realmente fue que surgió la idea, la familia me confió su historia, su pasado y su intimidad y yo de manera respetuosa y comprometida asumí el reto y lo seguiré haciendo, pues la historia apenas se empieza a conocer por todo el mundo. Mi respeto por esta familia que ahora es mía, y por Rodolfo, que está bien dentro de mi corazón.

Por otro lado, Rodolfo siempre fue un tipo que admiré, porque desde pequeño lo cantaba y bailaba, y luego, porque conocí su versatilidad musical, su gran rango vocal y su incursión en varios géneros musicales.

Su vida me llamó la atención, pues alguien tiene algo que contar de Rodolfo, lo haya conocido o no, y ese es un rango de un verdadero ídolo. Su música permea hasta al más rockero, metalero, punkero, salsero o rapero. Eso me parece muy interesante, como logra colarse dentro de una cultura y ser amado por todos.

Y la verdad es porque musicalmente es el que más me gusta de ese tiempo y de ese género, y del gusto también parten las cosas. Admiración, gusto y cariño.

¿Cómo llegó a su vida Rodolfo Aicardi?

A mis escasos cuatro años, cuando sonaba esa cadencia sin igual de la música de Rodolfo, ya me apoyaba encima de los pies de Fina y seguía sus pasos al compás. Josefina Uribe, la cantante de tango extraordinaria, la bailarina de congas y bongós que alzaba los pulgares como saludando a la distancia a quien disfrutó viéndola bailar. Una abuela alcahueta, una consejera y maestra musical que hoy hace falta. Ella, fue la encargada de presentarme la vida en armonías, en tango, en bolero, en salsa, en la infaltable música tropical y Chucu-Chucu callejero. ¿Podemos hacer parranda hoy? Decía yo entusiasmado, cuando los vecinos de arriba me abrían la puerta. Aunque la propuesta viniera de un niño de escasos siete años, de ojos brillantes y saltones, sucedía que los adultos me hacían caso. Sacaban los muebles a la calle y un equipo de sonido de inmensos bafles, ponían a calentar el sartén para freír trozos de chicharrón, mientras sonaba el güiro y el bajo inconfundible de esa música dorada, de esa música que acompañaba como un rompecabezas perfecto y colorido esa voz enamoradora y parrandera de Marco Tulio Aicardi Rivera, el niño que partió completamente solo desde Magangué, Bolívar, para hacer camino desde el azar, para jugarse a suerte la vida con su voz y crear aquel nuevo, inolvidable y heroico nombre: Rodolfo Aicardi.

¿Por qué elegir a Carlos Vives para hacer el prólogo del libro y cómo aceptó la invitación?

Pues más que elegir a Carlos Vives, Rodolfo lo eligió a él y él eligió a Rodolfo. Suena raro pero es cierto. Dentro del tintero para el prólogo estaban personajes como Alfonso Lizarazo, Jorge Barón, Fruko, pero todo con Carlos Vives fue muy bello.

Solamente fue contarle que teníamos un libro de Rodolfo y que queríamos que él participara, para que Carlos mismo tomara la iniciativa y arrancara a decirnos que quería escribir algo elaborado, porque le tenía admiración a Rodolfo y porque su historia es muy similiar a la suya.

Fue una cosa de agradecimiento creo yo.

¿Cuál cree que es el secreto para que la voz de Rodolfo Aicardi perdure a través del tiempo sin importar el género musical?

El secreto para que esa voz haya perdurado hasta ahora y para que lo siga haciendo, es que es una voz real, una voz del pueblo y con las mismas necesidades que tenemos todos.

Como una locomotora a todo vapor, sin descarrilarse, sin pensar en la noche o en el día, la voz de Rodolfo Aicardi aparece para convertirse en tradición, en símbolo patrio, en bandera, escudo, altar, en religión incuestionable y en el himno mejor cantado. También se transforma en familia, en fiesta y melancolía, en guayabo y baile hasta el amanecer. Su tono agudo, metálico, brillante, exagerado, potente e inalcanzable, fue capaz de interpretar todos los géneros musicales, desde el bolero, la música popular, pasando por la ranchera, la salsa, la música tropical y hasta el rock.

Esa voz llena de potencia y vitalidad interpretó todos los compases de emoción, todas las historias de vida, los amores, los desamores, las mujeres, la calle, la falta y la abundancia de dinero, las muertes, los problemas y la alegría de todo un continente que tiene su voz clavada en el corazón, como el más hermoso e inefable de los recuerdos.

Esa voz, que también es mía, nuestra, de todos, perdurará por siempre; misteriosa, inexplicable, cinematográfica, dolida, sincera, esa voz que siente y vive cada palabra, cada tono, cada cadencia, esa voz que pocas veces estuvo mal, y cuando lo estuvo sonó bien, esa voz que es fiesta, desamor, es parranda en la calle, aguardiente, natilla, buñuelo y sancocho bajo el sol de domingo, es luces iluminadas y comida por doquier, es explosiones, pirotecnia, es la verdad, la realidad, y la historia de todo un pueblo, de un corazón que late música.

Esa voz no se va a extinguir nunca, porque su sonido ahora es ADN generacional. A Rodolfo le debemos mucho, las fiestas, las alegrías, los diciembres en felicidad, pero él también nos debe a nosotros, pues su voz se debe a su gente, a la del barrio, a las personas que decidieron adoptarlo como su familia. Por esas deudas Rodolfo sigue acá, como el presente sonoro que nunca nadie nos va a apagar.

¿Por qué considera que Rodolfo Aicardi es importante para la música tradicional colombiana?

Porque cantó las historias del pueblo, porque nos enseñó a bailar no solo con los pies y porque interpretó muchos géneros musicales que definen nuestra identidad como colombianos. Además, porque Rodolfo tuvo la fortuna de representarnos en muchos países como el gran cantante colombiano.

Porque más que un cantante, un intérprete, Rodolfo ahora es un símbolo de nuestra cultura popular, porque es el cantante de los diciembres y es la alegría que no se le niega a nadie.

¿Qué tipo de historias y de narrativa encontrará el lector en este libro?

En este libro, se encontrarán con una narrativa muy cercana, muy anecdótica y muy real, sobre todo. Toda su historia, desde su nacimiento, hasta después de su muerte está contado acá. El libro contiene historias que tienen que ver con su infancia, su viaje de Magangué a Cartagena, su rebeldía juvenil, su verdadero nombre, su viaje arriesgado a Medellín, su llegada a Discos Fuentes, su amistad con los grandes cantantes del mundo, su consolidación, sus ventas y llegada a Europa, sus conciertos, su vida en familia, su enfermedad, su muerte y su legado actual.

Además, el libro cuenta con la participación de personajes muy influyentes en la música colombiana. ¿Qué secretos o curiosidades desvela el libro que son desconocidas por la cultura popular?

¿Por qué se casó Adonay? ¿Dónde se celebraron los 100 años de Macondo? ¿Por qué se acabó el amor con Daniela? ¿De verdad hay besos que saben a caramelo? ¿Por qué el tabaco y ron, y no el aguardiente? ¿Cuál fue el cariñito que lo abandonó? ¿Por qué un perro ladraba en sus canciones? Estas y otras preguntas se resuelven en el libro, y más allá de eso, toda la vida interesantísima de un tipo que cambió la forma de bailar y la forma de percibir las fiestas en Colombia.

¿Por qué cree que es importante que Colombia conozca la historia de Rodolfo?

Es importante porque es uno de los nuestros. Muchas veces nos dejamos opacar por la historia de otros artistas del viejo continente o de Estados Unidos, y está bien. Al cesar lo que es del cesar. Pero en esta ocasión, el cesar es nuestro, es tan colombiano como el Ajiaco, la bandeja paisa, la pepitoria, el pescado con suero y otras delicias gastronómicas. Entonces es el momento no solo de conocerlo, sino de hacerle un homenaje, porque muchos lo bailan, lo cantan y ni saben cuál es su nombre. Llegó ese momento, el momento de Rodolfo Aicardi, uno de los músicos más importantes de la tradición sonora colombiana, intérprete de éxitos cantados en todo el continente. Su historia se ha convertido no solo en banda sonora, sino en escudo y bandera colombiana.

La obra

El libro de 270 páginas, único libro en la historia publicado sobre el artista tardó en construirse seis años, contó con el apoyo de la familia, por eso es la biografía oficial y autorizada. Entre las voces que participan en este libro están músicos, periodistas, fanáticos, productores discográficos, amigos y familia, más de cincuenta personas ayudaron con su voz a construir este relato sincero y musical.

El libro contiene historias que tienen que ver con su infancia, su viaje de Magangué a Cartagena, su rebeldía juvenil, su verdadero nombre, su viaje arriesgado a Medellín, su llegada a Discos Fuentes, su amistad con los grandes cantantes del mundo, su consolidación, sus ventas y llegada a Europa, sus conciertos, su vida en familia, su enfermedad, su muerte y su legado actual.

Personajes relevantes que aportan su voz en el libro

Jairo Jiménez, líder de Los Hispanos, Mario Rincón Pachanga, Julio Ernesto Estrada "Fruko", Carlos Vives, Gambeta Mc de Alcolirykoz, Jimi Meza, entre muchos otros, sin hablar de cada uno de sus fanáticos. El libro también aborda la verdad de su relación con Gustavo “El Loco” Quintero.

Por: Diego Báez.

