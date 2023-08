RBD regresó a los escenarios después de 15 años; así fue su concierto en Estados Unidos

Desde que anunciaron que harían una gira de despedida en algunos países de América Latina y en Estados Unidos, los fanáticos de la legendaria banda mexicana RBD han estado muy pendientes a sus publicaciones en redes sociales y a sus ensayos. Recientemente, la agrupación causó furor en las plataformas digitales por regresar a los escenarios luego de 15 años.

El concierto tuvo lugar en El Paso, Texas, la primera ciudad que está en la lista de lugares a los que irán con su gira. Durante el encuentro, la banda conformada por Anahí Puentes, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, interpretó grandes éxitos como lo son 'Tras de mí', 'Rebelde', 'Sálvame', 'Ser o parecer', 'Aún hay algo' y 'Este corazón'.

Mira también: Anahí sufrió una perforación de tímpano durante ensayos para la gira de RBD: "No oigo nada"

Las reacciones por parte de los fanáticos no se hicieron esperar, pues rápidamente se tomaron las redes sociales para reaccionar con furor a los videos que publicaron los asistentes al espectáculo. Por su parte, la banda reposteó a través de sus historias de Instagram las fotos que otras personas subieron, tal fue el caso de la misma Maite Perroni.

No te pierdas: Esposo de Maite Perroni explicó por qué los integrantes de RBD todavía no conocen a su hija

Publicidad

"Ahora sí es una realidad, RBD para ti y por ti. Gracias por regalarnos una noche inolvidable llena de amor y por ese abrazo enorme que nos cobijó el alma ❤️ pasaron 15 años para volver a estar aquí, pero tú nunca te fuiste 🙏🏻 RBD está más vivo que antes y con una identidad más clara que nunca porque somos lo que ves ahí, millones de personas en un solo corazón 🫶🏻 gracias 🙏🏻 no hay palabras para poder expresar todo lo que siento. ¡Los amo!", fue una parte del mensaje que escribió la actriz y cantante.

Te puede interesar: Maite Perroni no ha permitido que los RBD conozcan a su bebé, ¿por qué?