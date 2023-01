¡Prográmate! Estos son los mejores eventos para celebrar Halloween en Bogotá

EVENTOS

También puedes pasar un Halloween diferente con Circus Oz, el grupo más antiguo de circo contemporáneo del mundo, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con su espectáculo Model Citizens, que combina lo físicamente improbable con el teatro, el baile, el humor australiano y la música en vivo, aparecen torres humanas, cuerpos que son lanzados de un lado a otro y trapecistas que atraviesan el escenario; todo enmarcado en una estética futurista.

FIESTAS

Cena Terrorífica en Gaira Café

La Mansión Von Gaira espera a los valientes que estén dispuestos a todo para vivir una rumba inolvidable los próximos 1 y 2 de noviembre. Un terrorífico ejército prepara una invasión zombie en la tierra de los vivos.

Los asistentes podrán disfrutar de un callejón de los sustos, artistas revividos como Michael Jackson, Celia Cruz, Selena, José José, James Brown y Joe Arroyo; y Los Cumbieros (los zombies del ritmo).

CONCIERTOS

The Offspring y Bad Religion

The Offspring y Bad Religion, dos de las bandas más influyentes del resurgimiento del punk rock tocarán juntas por primera vez en lo que será su primera gira en conjunto que harán en Suramérica.; ambas bandas llegan al país en momentos muy distintos de su carrera; por un lado, Bad Religion lanzó su disco número 17 titulado "Age Of Unreason", siguiendo con su línea lírica y reflejando en sus canciones su visión sociopolítica de los acontecimientos de nuestro loco mundo actual. Por su lado, The Offspring lleva un tiempo anunciando un disco nuevo del cual ya conocemos un primer sencillo en vivo titulado: "It Won"t Get Better" y que vio la luz por primera vez en el festival de Greenfield, en Suiza.

Paola Jara

Una gran puerta dorada se abrirá este 1 de noviembre para celebrar la mejor fiesta de Halloween en compañía de la gran cantante de música popular Paola Jara, en Chismosa la sabana, Cajicá km 1, para dar apertura a una de las fiestas de disfraces más esperadas, con premios millonarios y grandes sorpresas.

Comunión

Comunión será el testigo de una conversión colectiva de la mano de Underworld, Digitalism, Nastia y un conglomerado diverso de la fiesta en el Centro de Eventos Autopista Norte la noche de Halloween, el 31 de octubre de 2019. Comunión nace como una nueva apuesta, a largo aliento, de consolidar la fiesta de Halloween más aterradora del país.

Marcha Zombie Bogotá

Se celebrará el sábado 2 de noviembre iniciando la reunión en la Plaza de Toros La Santamaría (Cr 6 Cll 27) a partir de las 11 de la Mañana, pueden asistir personas de 1 a 99 años y la entrada es con inscripción y donación.

OBLIGATORIO: Cada persona que asista debe llevar un alimento no perecedero, un juguete o donación de $1.000 que se entregan a la entrada para apoyo a los niños de la fundación Marcha Zombie. Las personas pueden llegar maquilladas o maquillarse en el evento.

Bogotá Horror Film Festival

El Bogotá Horror Film Festival lanza su primera versión en la ciudad de Bogotá. El evento se llevará a cabo desde el 28 de octubre hasta el 2 de noviembre en la Aula Máxima y en el Salón Oval de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

14 cortometrajes nacionales, 20 cortos extranjeros, un selecto número de largometrajes, varios conferencistas nacionales e internacionales y un par de importantes lanzamientos, conforman la programación del evento que se realizará todos los días desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche buscando que los amantes del cine de terror vivan, sientan y disfruten del género.

CINE

En época de Halloween puedes disfrutar de varias películas de terror como "Guasón", "Una foto antes de morir", "Historias de miedo para contar en la oscuridad", "El Coco 3" y "Midsommar".

