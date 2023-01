Ozuna, el artista revelación de la música urbana, estará en la edición 2017 de I Love Bogotá

El cantante de música urbana Ozuna llega a Bogotá para presentarse el próximo 31 de marzo en el Castillo de Marroquín, en una fiesta blanca en la que la electrónica también estará presente con Dani Masi, quien es catalogado como el mejor DJ español de la actualidad.

Ozuna visitará Colombia para deleitar a sus seguidores con sus temas que ya suenan en las principales emisoras de Colombia, entre ellos, 'Te vas', 'Si tu marido no te quiere', 'Corazón de seda', 'Falsas Mentiras', 'Si Te Dejas Llevar' en colaboración con Juanka El Problematik y el tema 'Me Reclama' interpretado junto a su colega Luigi 21 plus.

Dani masi es catalogado como unos de los mejores DJs españoles del momento, alterna su trabajo produciendo y haciendo presentaciones como Dj, con residencia en La Mansión (Centric Club Barcelona) uno de los clubes más importantes del genero electrónico en España. Se caracteriza por un estilo House con toques vocales, tech house y tribal.

I love Bogotá también presentará la mejor pasarela concepto, con 83 modelos en pasarela, que desfilarán las recientes tendencias en vestidos de baño y lencería.