Oh'laville aterriza en el Teatro Libre Chapinero con un show especial para presentar 'Soles Negros'

El próximo miércoles 27 de noviembre, la agrupación bogotana Oh"laville presenta por primera vez en Bogotá "Soles negros" completo, el álbum que contiene temas como ‘Primitivos’, ‘Magia Negra’, ‘No ha muerto el sol’ y ‘En el mar’, la primera canción en la que la banda invita a un artista amigo: Juan Pablo Vega.

El concierto de cierre en Colombia del Tour Soles Negros será en el Teatro Libre Chapinero, cuando la agrupación saldrá de los bares y los festivales, para poder hacer un espectáculo con más músicos e invitados especiales.

Conformada por Mateo Paris, Luis Lizarralde, Andrés Sierra y Andrés Toro, la agrupación bogotana ha visto crecer su público, gracias a la calidad de su show en vivo, desde hace años aclamado por la crítica y que los hizo merecedores en 2016 de los premios de Artista Revelación y Presentación en Vivo (showcase) con Mayor Proyección Internacional en el Bogotá Music Market, Bomm. Desde que fueron galardonados, no han parado de girar en su país, donde han sido los encargados de abrirles a varias agrupaciones internacionales, entre las que están la presentación de Vetusta Morla de España en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán y Slash ft. Myles Kennedy and the Conspirators en el Movistar Arena, demostrando su versatilidad musical.

Oh’laville también se ha presentado en Rock al Parque, el Día del Rock, el Festival Estéreo Picnic, Festival Hermoso Ruido y el Festival Centro, además de ser la primera banda de rock invitada a musicalizar una selección de imágenes editadas desde el Archivo Histórico Cinematográfico Colombiano de los Acevedo, archivo distinguido por UNESCO en 2018 como Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe. El pasado miércoles 30 de octubre tuvieron el honor de inaugurar el primer ‘Ciclo restaurados’ en la Cinemateca de Bogotá, acompañando la proyección con sus composiciones, en vivo y en directo.

Este año, la agrupación estuvo por primera vez en Ecuador y actualmente prepara su cuarta gira en México, un tour que además tiene el respaldo de la Beca de Circulación para Giras Internacionales del Idartes, que la agrupación ganó recientemente. México ha sido el segundo país para Oh’laville, luego de que su primera visita fuera gracias a una invitación de Morat, confesos admiradores de la banda y quienes les pidieron abrir uno de sus conciertos en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

El concierto en el Teatro Libre Chapinero cierra una gira por Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena y Medellín, donde agotaron boletería. ’Soles Negros’ muestra una aproximación distinta a las influencias sonoras del grupo, que le permitió empezar a desarrollar su propio lenguaje.

“Abrimos un espectro de colores muy amplio, desde atmósferas oscuras y selváticas hasta temas que invitan a bailar y a la fiesta como ‘No ha muerto el sol’ y ‘En el mar’”, dice Andrés Sierra, bajista. “En el álbum Anaranjado fuimos muy cinematográficos, de paisajes. Acá también está ese lenguaje, pero tratamos de manejar temas mucho más oscuros y, a la vez, ser muy sencillos y concretos. Fuimos cuidadosos en tratar de usar imágenes poderosas pero narraciones claras”, complementa Andrés Toro, guitarrista.

El mes pasado, la agrupación presentó el video de Sirenas, su más reciente sencillo del álbum Soles Negros. El video traduce en imágenes lo que Sirenas representa tanto para Oh’laville como para el público. Los integrantes de la banda dejan plasmada en imágenes su incursión en el mundo de los sintetizadores y evocan las reacciones que los asistentes a sus conciertos tienen cuando el grupo interpreta la canción. Sirenas induce al baile y los fanáticos de Oh’laville dejan que sus cuerpos sean llevados por la música libremente.

“El uso de sintetizadores hace parte de una búsqueda. Cuando la banda empezó lo hizo con un formato acústico y poco a poco hemos venido buscando romper con ese esquema. Pasamos a utilizar instrumentos eléctricos y a romper las reglas que habíamos establecido en un comienzo”, dice Oh’laville, que incluirá todas estas búsquedas sonoras en su show especial a finales de noviembre.

DATOS DEL EVENTO

Soles negros en Bogotá

27 de noviembre

Teatro Libre De Bogotá - Sede Chapinero

Calle 62 # 9A - 65

Boletas: desde $37.800 hasta $62.800 en eticket.co

