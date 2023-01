Nacho debuta como solista y habla de su relación con Chino

Nacho, integrante del exitoso dúo Chino y Nacho, se lanza como solista con la canción 'Báilame', un tema que ha tenido excelente recepción entre sus seguidores que apoyan este nuevo camino del artista venezolano.

En una entrevista con un medio de su país, Miguel Ignacio Mendoza Donatti ha afirmado que aún no tiene fecha para el lanzamiento del disco: "Eso sí, está bastante adelantado porque no paro de hacer música. Componer es mi hobby, mi trabajo, mi vida. Poseo muchas canciones grabadas y de ese montón tengo la posibilidad de escoger 10. Así lo establece el contrato con Universal Music, con la opción de hacer otro más con la misma cantidad de temas".

Nacho también reveló a El Nacional su posición sobre sus primeros pasos en solitario: "Me siento libre, dueño de mi tiempo. Estoy produciendo lo que quiero. Con Chino y Nacho compuse durante 10 años para el dúo, pero acá me siento dueño de todo. A pesar de que aprecio el apoyo del público, no estoy tan preocupado por la reacción. Cuando uno empieza a preocuparse por el qué dirán, uno deja de trabajar para uno".

Finalmente, el cantante no descarta volver a reunirse con Chino, con quien llegó a la fama mundial. "No me gusta ir con tantos planes por la vida. En estos momentos cada quien está haciendo lo suyo, pero no se puede descartar una unión. Si fuera así, si estuviera descartada esa posibilidad, es porque todo ocurrió en malos términos, pero no es así. Cada quien está contento con lo que está haciendo. Ojalá la vida nos brinde el éxito a cada uno por separado y que además tengamos la posibilidad de unirnos de nuevo en algún momento, por lo menos para regalarle una gira o un disco más a nuestro público".

