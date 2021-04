Zoé presenta su nuevo disco y sueña con conciertos en vivo

Configurados con un nuevo “set de esperanzas" para regresar a los escenarios, la agrupación de rock Zoé presenta su nuevo álbum ‘Sonidos de Karmática Resonancia’, en el que a los temas ya conocidos se suman cinco canciones inéditas que suponen la parte "más oscura" del disco.

"(Los temas) van a venir a completar la percepción completa del álbum. Pienso que es la mitad un poco más oscura, la primera la grabamos prepandemia y la segunda post primer confinamiento y esto se refleja en él, se sienten ahí un poco todas esas emociones", asegura en entrevista con Efe el vocalista y compositor de la banda León Larregui.

La "oscuridad" que describe no se percibe de forma directa, pues según adelantó el cantante el disco sigue siendo pop, pero es el contenido de las letras y la experimentación sonora lo que marca un tono más lúgubre y reflexivo.

"Tampoco es que sea gótico, es más bien que son canciones más clavadas y un poco más experimentales, canciones más largas con exploraciones previas", dice el autor de "Love".

El disco terminó de ser grabado en diciembre del 2020 y la espera para lograrlo fue extensa y hasta un poco angustiosa, pues a la agrupación se le estaban acabando los sencillos para mostrar al público y el panorama "sin calendario" marcado por la pandemia era un poco desalentador.

Ahora es la canción "Popular" la que encabeza este lanzamiento total del disco. Se trata de un tema que se conecta de forma natural a los sencillos que ya se conocían, como el de "Velur" con el que mantiene muchas similitudes según el cantante.

Publicidad

EL ANTES Y EL AHORA

"Tiene el espíritu al estilo 'Velur' de este Zoé de antaño, pero a la vez tiene esta combinación con el Zoé más de estos tiempos. Es un bolero, el tipo de canciones que me gusta mucho hacer, creo que una gran rola", afirma Larregui.

Además el tema mantiene parte de la "inocencia" fundamental que "debe seguir existiendo" en la música según León, al tratarse de una canción "muy adolescente".

Esta combinación que el músico explica sobre el Zoé de "antaño" y el "actual" es una constante en todo el disco, y el surgimiento de esa idea sucedió casi de forma telepática entre sus integrantes, quienes sin buscarlo lograron plasmar de forma sonora una reflexión de sus más de dos décadas como banda.

En el disco pasan del 'new wave' a la neopsicodelia y los sonidos dan pistas de sus conocidas influencias de grupos como Soda Stereo, The Cure o Pink Floyd. Frente a todo esto aún es innegable la esencia de Zoé en el material apoyada siempre por la voz de León.

"Es un disco especial en el sentido en el que lo produjimos nosotros, es decir, los Zoé junto con Craig Silvey. También siento que todos los integrantes estamos más maduros en nuestras vidas personales y eso también le suma mucho al disco", añade el vocalista.

Publicidad

SUEÑOS DE REGRESAR

La esperanza de volver a los escenarios es "la luz después del túnel" que mantiene con motor a los integrantes del grupo de rock.

Esta se ha hecho tangible en sueños. Pues León confiesa que ha despertado de luego de imaginar que se encuentra dando conciertos con público en vivo.

"De repente yo tengo sueños de que estoy tocando en vivo, eso es lo máximo y ya se me olvidó qué se siente. Urge que se active para todos, para la gente que le gusta ir a los conciertos y para los músicos que esto es su vida", dice León, quien ríe nerviosamente al decir que lleva "un año desempleado".

Es por eso que esperan que para mediados de año ya tengan algunas fechas pactadas para tocar en vivo, "dependiendo de las regulaciones de cada país", adelanta. EFE