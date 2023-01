Paul McCartney , quien volverá a Colombia como parte de su gira mundial 'One on One Tour', envió un video a sus seguidores invitándolos a su show, que se realizará en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

“Vamos a tener una gran fiesta y quisiera que estuvieran allí, porque quiero verlos y celebrar con ustedes”, dijo el cantante.

Publicidad

'One On One Tour' es la actual gira musical del británico que comenzó el 13 de abril de 2016 en Estados Unidos y visitará varios países de Europa, Norteamérica, Asia y Sudamérica.

La primera vez que McCartney pisó suelo colombiano fue el 19 de abril de 2012 en el estadio El Campín de Bogotá.