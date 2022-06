“Tocamos por amor a la carranga y a la música campesina”: Los Rolling Ruanas, su crecimiento y gira

¿Rock con guacharaca, tiple y requinto? Fusionar el tan característico sonido del rock con los ritmos típicos del Altiplano Cundiboyacense nunca sonó tan bien como lo han logrado Los Rolling Ruanas, una agrupación colombiana de cuatro músicos que se dejó llevar por su amor por la carranga para encontrar su propio sonido y convertirse en un referente en la escena musical nacional.

‘Nueva Tierra’, su último trabajo de larga duración lanzado en 2021 es un disco que surgió durante el encierro causado por la pandemia y que demuestra una nueva faceta de la agrupación, pues envía un mensaje más contundente donde alzan su voz y demuestra una identidad más clara y fiel a sus raíces.

“La gente ha conectado con varias de nuestras canciones por el mensaje social, a la tierra, al ancestro y el mensaje político, hay un mensaje mas contundente(..) Este álbum es lo más cercano a un en vivo que se puede escuchar de Los Rolling Ruanas”, afirma Juan Diego Moreno, vocalista y guacharaquero de la banda.

Guillermo González, Fernando Cely, Juan Diego Moreno y Jorge Vinasco llevan ocho años dedicados al proyecyo, y al mirar al pasado, Vinasco, tiplista, afirma que “ha sido una evolución bastante bonita y progresiva de saber cómo hacer que sonemos como nosotros y ser auténticos”, pues como complementa Fernando Cely, empezaron a realizar covers y a tocar por su genuino amor a la carranga y a la música campesina.

Lograron ser virales gracias a su versión del clásico ‘I was made for loving you’, de Kiss y otros temas como ‘Toxicity’ de System of a Down;’ 'Crazy Little Thing Called Love', de Queen ; ‘Are you Gonna Go My Way’, de Lenny Kravitz, entre muchos otros.

Los Rolling Ruanas llegan ahora cargados de nueva música, nuevo show, nuevo vestuario y muchas historias para compartir con su público en la gira ‘La Ruana de Vuelta’ en Medellín, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Tunja, Cali y Bogotá.

Con una invitación a conocer más de una de las propuestas más interesantes de la actual escena independiente colombiana, Los Rolling Ruanas le dan la bienvenida a todo el que quiera ser parte de “esta familia enruanada”.