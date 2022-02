¡Sentimiento y corazón! Ya está disponible la banda sonora de Arelys Henao, canto para no llorar

Tras el éxito de Arelys Henao, canto para no llorar , traemos una gran noticia a la audiencia de Caracol Televisión, con el lanzamiento de la Banda Sonora Oficial de esta exitosa producción para que todos los fans canten y disfruten de sus canciones favoritas.

Se trata de un recorrido sonoro de 30 canciones, interpretadas por Mariana Gómez , que muestran la vida de Arelys Henao, usando como hilo conductor su música y canciones más emblemáticas.

Esta es la primera entrega musical de tres que componen esta banda sonora oficial, que incluye 9 canciones donde se podrán escuchar: “Mi historia”, canción que relata como la guerra atraviesa su vida, narrando la difícil situación de crecer en medio del desplazamiento, la violencia, el maltrato y la falta de recursos.

También “Señor prohibido”, una canción típica de despecho, que habla de ese amor apasionado y prohibido entre una mujer libre y un hombre comprometido.

No te las pierdas y espera muy pronto más canciones. Escucha la banda sonora aquí

Arelys Henao es una bionovela musical y de género que ataca al machismo y empodera a la mujer, un llamado a la no violencia de género, a través de la narración de los hechos más trascendentales de la vida de Arelys Henao , quien es una de las más importantes intérpretes de música popular del país y que ha marcado historia por su gran talento. No te la pierdas de lunes a viernes a las 9:30 p.m. después de Yo Me Llamo.