Santiago Cruz presenta el videoclip de 'El Gran Teatro', su nueva producción junto a Andrés Cepeda

Santiago Cruz conocido por ser un cantante, compositor y escritor colombiano, estrenó el videoclip de su sencillo titulado 'El Gran Teatro', tema que interpreta junto a Andrés Cepeda y que se desprende su más reciente producción discográfica conocida como 'Nueve'.

'El Gran Teatro' es una canción de desamor con sonidos bohemios y de bandoneón inspirada en la escuela de despecho de intérpretes como Julio Jaramillo, pero con sonidos actuales. Es una fusión de bolero y milonga que habla de los puntos suspensivos que quedan cuando el cierre en una relación de pareja no se hace como corresponde.

"No te preocupes, corazón, tu secreto sigue a salvo… Nadie sabe que me lloras a escondidas, que me piensas noche y día, que aún palpito en cada poro de tu piel… No te preocupes, corazón, y que siga el gran teatro… Nadie tiene que enterarse, corazón, que tu no me has olvidado…”: reza parte de la canción.

Emociones que precisamente se generan alrededor de una relación inconclusa y las que inspiran este tema que deja ver el lado más bohemio de Santiago Cruz y Andrés Cepeda; para el videoclip, los intérpretes quisieron mantener esa misma línea nostálgica y de recuerdo, haciendo referencia a expresiones y obras artísticas que han impactado a la humanidad, para finalmente explorar uno de los más misteriosos y bipolares sentimientos: el amor.

Con la producción de Kinofónica y bajo la dirección de Santiago Díaz Vence, el audiovisual de 'El Gran Teatro' se desarrolla en un espacio neoclásico y único como el Palacio San Francisco en el centro de Bogotá, un lugar en donde al estilo de los grandes performance teatrales, Santiago Cruz y Andrés Cepeda realizan una sentida interpretación; la arquitectura, la pintura, el baile, las artes escénicas y la metáfora se convierten en protagonistas de las imágenes que ahora acompañan a este poema de desamor hecho canción.

"Tener a Andrés Cepeda como invitado es como si la canción finalmente llegara al color de voz que debía cantarla. Andrés tiene un lado muy bohemio, muy 'cantinero' en el mejor sentido de la palabra, que le venía maravillosamente bien a la canción, así que fui muy feliz de que aceptara la invitación de hacer parte de 'El Gran Teatro'.": comentó Santiago Cruz sobre este nuevo proyecto musical.