"Que se quiera arriesgar conmigo": Katie Angel confesó cómo es su hombre ideal en su nueva canción

Las redes sociales son el espacio ideal para crear una conexión con múltiples personas sin importar lo lejos que puedan vivir y así formar una buena amistad. Tal es el caso de la cantante y youtuber Katie Angel , que gracias a Instagram logró conocer a Noel Schajris , con quien tendía la oportunidad de meses después colaborar en su proyecto musical 'Tan perfecto'.

La canción cuenta con una alta dosis de amor característica de los dos artistas; no obstante, en la apuesta gráfica, la venezolana pudo incorporar elementos que la diferencian de otras personalidades del entretenimiento como el color, la alegría y por su puesto la feminidad.

En diálogo con Caracoltv.com, Angel confesó que su pareja sentimental la ha ayudado mucho en todo su proceso para vincularse a la industria musical. Además, señaló que aunque siente un amor profundo por 'El Oso', tiene en mente algunas cualidades que deben reunir los hombres para posicionarse dentro de su corazón como la pareja ideal.

"Lo más importante es que sea echado para adelante, que tenga ganas de luchar, no que lo tenga todo ni que quiera dármelo todo, porque nadie me ha dado en bandeja de plata nada, todo lo que tengo en la vida me lo he luchado muchísimo", puntualizó en medio de la entrevista.

En cuanto a aspecto físico se refiere, la intérprete de 'Se acabó' mencionó que le gustan los hombres con una sonrisa genuina y que tengan la capacidad de transmitir con su mirada la nobleza de sus sentimientos.

Durante esta colaboración, Katie pudo demostrar que sí es posible fusionar dos grandes pasiones y convertirlas en todo un éxito, puesto que logró combinar sus habilidades para el maquillaje y su amor por la música, dando como resultado todo un proyecto lleno de efusividad y talento.

Por: Marianella Chavarro Castro.