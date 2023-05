Qué hay en mi playlist: Lucas Arnau, Gabo y Jhonatan, de Pasabordo presentan ‘La interesada’

Unos dicen que podría ser una canción de despecho y otros aseguran que le cantan a un viejo amor; lo que realmente presentan los artistas es su nuevo sencillo que va dirigido a todas esas personas interesadas que por tener sus ‘quince minutos’ de fama terminan haciendo hasta lo inesperado.

“Es una parodia a las mujeres interesadas, las mujeres que van detrás de la billetera y no detrás del corazón”, aseguró Lucas Arnau.

Un tema lleno de diversión y talento, con tintes de ironía y jocosidad, que espera sacarles risas a sus seguidores a través de su letra y con el que seguramente algunos dedicarán o se sentirán identificados.

Conoce más: Esta fue la verdadera razón por la que Lucas Arnau se divorció de Isabel Estrada

El video de ‘La Interesada’ fue grabado en Medellín, en el barrio 12 de octubre, el cual contó con una estética basada en los cantantes de los años 90. En esta pieza audiovisual se narra la historia de unas mujeres que están interesadas en tener fama a toda costa persiguiendo a los artistas.

Publicidad

Por el otro lado de la historia, se evidencia el proceso del músico antes y durante el show, el ritual en el camerino, la presentación y por supuesto la fiesta que termina en la tarima.

“Lucas nos invitó a hacer parte de esta canción, y nosotros, desde que la escuchamos nos enamoramos de ella, nos pareció brutal”, acotó Jhonatan.

Esta canción es una gozadera de principio a fin, un junte explosivo que muestra una propuesta diferente. El tema mezcla los corridos y la música regional mexicana con el pop , el cual invita a gozar y explorar nuevos sonidos, pero conservando la esencia de cada género.

Publicidad

Recientemente, los artistas sorprendieron a los paisas en el metro de Medellín cantando esta nueva canción que paralizó las redes sociales.

“A mí me ha pasado un par de casos donde hay personas que quieren figurar en la foto, reclamándome por qué no las puse en la foto, por qué no las llevé al concierto”, afirmó Gabo.

Lucas, Gabo y Jhonatan no son sólo unos de los cantautores más reconocidos del país, también tienen una larga amistad que evidencian en redes sociales.

Esta vez, quisieron salirse del molde y unirse para mostrarle al mundo su versatilidad y talento, explorando nuevos ritmos a través de ‘La Interesada’, combinando la voz de Arnau con la originalidad de los integrantes de Pasabordo para encontrar en los escenarios, la música y los micrófonos otra razón más para cantarle a las mujeres.

Publicidad