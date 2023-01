¿Por qué el concierto de Metallica será uno de los mejores en la historia de Colombia?

El concierto que dará Metallica este martes en el Hipódromo de Los Andes en Bogotá será uno de los mejores que hayamos visto en Colombia. Jorge Armando Fernández, el mayor fanático de la agrupación en el país y su club de fans, Metallicolombia , tienen todo listo para un concierto verdaderamente épico.

Fernández es el presidente de esta comunidad de fans que tiene más de 30 mil miembros, el más grande que tiene la banda en el mundo. Pero más que un grupo de fanáticos, son una familia que lidera grandes iniciativas, como recaudar dinero para que personas que aman a Metallica y no cuentan con el dinero para el concierto puedan ir, o ayudar por medio de donaciones a animales de la calle.

Publicidad

Para el cuarto concierto que tendremos de la agrupación en Colombia, Jorge Armando y su comunidad tienen algunas sorpresas que dejarán a los más de 30 mil asistentes que se esperan y a la misma banda con la boca abierta: tienen una estatua de cuatro metros como regalo a Metallica (la que aparece en la portada del album ... And justice for all), la que se exhibirá por todo lo alto durante la canción 'One'. Además habrá máscaras para lucirlas durante 'Hardwire, to self destruct'.

Por otro lado, Metallicolombia le hizo llegar a la agrupación una petición especial para que este martes suenen algunas canciones que los fans aman, pero que no se han podido escuchar en Colombia. El requerimiento se hizo por medio de un video y una lista firmada por cientos de personas . El baterista de Metallica, Lars Ulrich, está al tanto y promete sorpresas para Colombia, por lo que los fans pueden soñar con escuchar 'Whiplash' o 'Dyers Eve' y hacer del cuarto concierto de Metallica en Bogotá un evento histórico.

Publicidad

Fernández nos revela que la banda está en Colombia y se quedarán a dormir en nuestro país. Además se encontrarán con un grupo de afortunados fanáticos con quienes compartirán un momento en el Meet and Greet que se hace previo al concierto. Aún quedan boletas para la localidad 'Battery', así que si usted no se quiere perder este gran show, todavía puede ir por su ticket y constatar con sus propios ojos el que se espera sea uno de los mejores conciertos en nuestro país gracias a las iniciativas de Jorge Armando Fernández y Metallicolombia.

Metallica viene por cuarta vez a Bogotá. Ya se presentaron en 1999 (el concierto con mator asistencia de público en la historia de Colombia), en 2010 y en el 2014.