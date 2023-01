¡Poderoso, revolucionario y emotivo! Así fue el regreso de Green Day a Colombia

El regreso de Green Day a Colombia fue el soñado por muchas personas. Cero lluvias, excelente sonido y producción, gran organización, y un carisma y talento de sobra desplegaron Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool.

La conexión entre la banda y el público quedó enmarcada desde el inicio del concierto, pues el mismo Billie Joe invitó a tarima en varias oportunidades a sus seguidores para cantar, tocar y hasta lanzarse al público para hacer de esta noche, una experiencia única e irrepetible.

'Know Your Enemy', 'Bang Bang', 'Revolution Radio', 'Holiday', 'Boulevard of Broken Dreams', 'Waiting', 'When I Come Around', 'She', 'Minority', 'St. Jimmy', 'Basket Case', 'American Idiot', 'Jesus of Suburbia', 'Wake Me Up When September Ends', 21 Guns, Good Riddance (Time of Your Life) hicieron parte del mágico setlist que Green Day interpretó en la capital colombiana.



30 canciones en 2 horas y 50 minutos de show en el Parque Simón Bolívar de Bogotá confirmaron que el Revolution Radio Tour es una de las giras más exitosas y emotivas de 2017.

Billie, Mike y Tré demostraron que la edad está en la mente y que su actitud juvenil es pieza clave para entretener y hacer felices a sus seguidores de todas las generaciones.

Voces al salir del concierto confirmaron que este show de Green Day en Bogotá superó la presentación que la banda ofreció por primera vez en nuestro país en el año 2010.

Habrá que esperar una nueva parada de la banda por el continente americano para volver a ver a estos genios en acción.

Muchas muchas gracias @moveconcertsco @TyronaEventos por esta experiencia por primera vez pude verlos la mejor noche y el mejor concierto del mundo @GreenDay los amooooooo 😘 #greendayenColombia pic.twitter.com/3kApwXCaoq — Angie🇨🇴🎶 (@_Angie_kathe) November 18, 2017

