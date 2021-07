¡Para no parar de bailar! Descubre los lanzamientos musicales de la semana

De todos los géneros y para todos los gustos, los artistas más exitosos del momento sorprenden con sus nuevos temas que prometen convertirse en tus favoritos.

'EN MI CUARTO' - JHAY CORTEZ FT. SKRILLEX

Jhay Cortez se une a Skrillex para el nuevo sencillo'En Mi Cuarto'. Un tema dirigido por Stillz, que llegó con un video protagonizado por Mia Khalifa. El clip es un espectáculo visual que presenta planos alucinantes de Cortez en una motocicleta y de fiesta en la parte trasera de un camión que se mueve a toda velocidad, todo ello finalizando en un clímax destructivo.

'ES COMPLICADO' - EDITH MÁRQUEZ FT. DAVID BISBAL

En 'Es Complicado', la mexicana y el español nos entregan una potente canción que habla sobre lo complejo que puede ser “arrancarle el corazón a quien tú más amas”. Se trata de un corte musical que desde el primer acorde engancha, una vez se escuchan las notas iniciales del acordeón, la guitarra y las trompetas, la piel se eriza.

'DE MI, DE MI, DE MI' - LASSO FT. JOSÉ MADERO

'De mí, De mí, De mí' es el cierre del álbum Cuatro Estaciones' de Lasso, una poderosa balada en colaboración con José Madero. La temática de la canción se basa en que no importa el tiempo que pase o las cosas que puedan suceder, aunque cada quien tenga su pareja o estén lejos, el protagonista no puede olvidar a una persona que amó y le pide que nunca se olvide de lo que vivieron juntos.

Publicidad

'ESPEJITO, ESPEJITO' - TIMØ

Un día Timo estaba pasando el rato y una idea loca vino a la mente, para hacer una canción que hablaba de las películas. Después de comparar cuentos de hadas, como Blancanieves, Cenicienta y la vida moderna real, nació la primera parte de'Espejito, Espejito'. Esta es una historia clásica de cuento de hadas de princesas. La letra captura la historia de la canción, es una historia épica de cuento de hadas transportada a esta era moderna.

'SKATE' - BRUNO MARS FT. ANDERSON .PAAK (SILK SONIC)

Los ganadores del Grammy Bruno Mars y Anderson .Paak presentan su nuevo hit 'Skate'. En el clip, los artistas dan una serenata a un equipo de skate con un ambiente de verano dirigido por Bruno Mars y Florent Déchard y codirigido por Philippe Tayag.

'APARTAMENTO' - DANNY OCEAN

Con una letra llena de un coqueteo indiscreto y un pegajoso beat, el cantante y compositor Danny Ocean presenta 'Apartamento'; tercer sencillo con el cual el artista venezolano complace a su fanaticada en este 2021. 'Apartamento' fue escrita, grabada y co producida por Danny Ocean desde Miami bajo la producción de Diego Raposo; mientras la mezcla y la masterización estuvieron a cargo del reconocido productor colombiano Mosty.

Publicidad

'MATANDO' - JUAN PABLO VEGA FT. VIC MIRALLAS

Dirigido por Juan Camilo Castillo y producido por Fishaman Records, se une a varias piezas audiovisuales donde los artistas se inspiran en sitios icónicos de sus ciudades donde estas mismas pasan a ser protagonistas de la música. La idea principal para desarrollar esta pieza audiovisual, fue inspirada en el último concierto realizado por Los Beatles en 1969 desde la azotea de Apple Corps en Londres, donde estaba ubicado el estudio de grabación de la banda.

'IN MY MIND' - ALOK FT. JOHN LEGEND

Alok se encuentra en la posición # 5 de la encuesta de DJ Mag Top 100 y en este nuevo single 'In My Mind' se ha creado una verdadera coalición que muestra la famosa y sensual voz de John Legend con melodías espaciosas puntuadas por rasgueos de guitarra. A medida que la letra de 'In My Mind' se inclina hacia el sonido característico de ALOK, más profundo en la producción, creando un telón de fondo deslumbrante para la voz de John.

'ALMAS GEMELAS' - MYKE TOWERS

Myke Towers, lanza nuevo sencillo 'Almas Gemelas', el cual presentó por primera vez a sus fanáticos a nivel mundial con una presentación inolvidable en Premios Juventud 2021. La canción da vida a una relación entre dos amantes que descubren que son iguales el uno al otro en todos los sentidos posibles, hasta el punto de que las líneas entre ambos se difuminan debido a sus 'almas gemelas'.

Publicidad

'AMERICANA' - BLASS CANTÓ FT. ECHOSMITH

'Americana' es el nuevo single de Blas Cantó, el tema con el que el cantante español deja atrás su etapa eurovisiva para continuar con su carrera, y lo hace de la mano de Echosmith, la banda estadounidense que arrasó con su tema 'Cool Kids'.

'EVERYTIME I CRY' - AVA MAX

La revelación mundial del pop Ava Max presenta el video musical de su nuevo y empoderador sencillo 'EveryTime I Cry'. Presentando una imagen más atrevida, este video muestra a Ava en una montaña rusa cinematográfica resaltada por piezas de un mundo utópico.

'MIAMI' - NICKY JAM

Uno de los grandes pioneros del género urbano Nicky Jam, presenta su nuevo sencillo 'Miami', un tema que define los límites de la tentación en una relación longeva. ¿Podrá Nicky Jam resistirse? Para averiguarlo, los fanáticos podrán disfrutar del nuevo video musical de su ídolo a través de YouTube.

Publicidad

'ME VOY DE TI' - FREDDY BURBANO

El artista de música popular Freddy Burbano recordado por éxitos como 'De qué me presumes' e 'Infidelidad' regresa con un nuevo lanzamiento musical titulado 'Me voy de ti', una canción llena de despecho y desamor, que hace parte de "Triunfadores de la Música Popular" disco producido por el sello Codiscos y que reúne a grandes figuras del género en un mismo álbum.

'OTRA VEZ LLORAR' - JORGE CELEDÓN

Uno de los artistas vallenato más querido de Colombia, Jorge Celedón le entrega a su público 'Otra vez llorar', el nuevo himno del desamor. Este sencillo mantiene la esencia del sonido autóctono del vallenato, esta vez combinado de manera perfecta con un toque de melancolía, dándole protagonismo al sello característico de su voz, reflejando el dolor y la impotencia que se siente al terminar una relación.

'PROMESAS EN MARBOL' - ALEJO CRUZ

El cantautor, productor y compositor bogotano Alejo Cruz trabaja incansablemente por mantener los sonidos alternativos vigentes; hoy se reinventa para presentar 'Promesas de marbol'. Este nuevo sencillo, autoría del artista, lleva a otro nivel el sonido base de Cruz ofreciendo una balada rock, que habla de los amores no correspondidos que pasan por la vida dejando huella, aún cuando era solo mentiras.

Publicidad

'NO ERES TÚ' - JENNIFER ROJO FT. GLORIA TREVI

Jennifer Rojo, intérprete y compositora de sus propios temas, llega desde España a Colombia con 'No Eres Tú', una balada urbana con la que sigue sorprendiéndonos junto a la Mexicana Gloria Trevi quien le da un giro de total a su single.

'LEÓN' - PAULA ARENAS

La cantante y compositora Paula Arenas presenta el nuevo video de 'León', su más reciente sencillo del EP titulado 'Mis amores'; un himno para el baby boom que surge post confinamiento y de todos los bebés pandemials que nacieron tan fuertes como unos leones que llegaron a cambiar la vida de cada familia; de ahí nace #MiBebeEsUnLeon una iniciativa que se convirtió en tendencia entre las madres que compartían imágenes de sus hijos, acompañadas de la canción 'León'.

'AL MISMO RITMO' - BOYBEK

Boybek presenta la nueva versión de su más reciente sencillo titulado 'Al mismo ritmo' (Lclu), una canción que busca sincronizar los corazones de todos sus fans, ¡que todos los corazones latan unidos! Con esta canción el artista presenta un sonido un poco más urbano y fresco, donde gran parte de todos los instrumentos fueron grabados en estudio.

Publicidad

'RAZÓN' - GLETCHER

El productor musical y guitarrista de la escena alternativa colombiana Daniel Chamorro conocido como Chams presenta su proyecto solista Gletcher. 'Razón' trae una propuesta musical con la combinación entre punk rock y trap recordando las bandas de la década de los 2000 haciéndoles un pequeño tributo que al mismo tiempo moderniza el género con sonidos actuales de trap, samples y sintetizadores.

'REGRESA' - DANNY BE

Danny Be es un compositor, productor e intérprete de balada pop que contagia con sus letras románticas y melódicas interpretaciones pop, presenta 'Regresa', una propuesta llena de emociones a flor de piel, con una canción que se ha vuelto un sello personal, ya que caracteriza mucho de lo que es su música, su letra y tanto sentimiento para que la gente lo conozca como artista. La letra habla del amor profundo que todos consideran irremplazable.

'EXTRAÑO' - CIONICO

después de sus exitosos lanzamientos 'Todo', 'Roca y Coral' y 'Diplomático', Cionico regresa con un nuevo lanzamiento musical; se trata de 'Extraño', una canción que habla de lujuria, infidelidad, seducción y el desastre que trae esa obsesión cuando es una relación cien por ciento carnal.

Publicidad

'DESDE CASA' - CUATRO X CUATRO

la agrupación bogotana de pop punk Cuatro x Cuatro presenta su nuevo EP 'Desde casa'. Se trata de una producción musical de tres canciones que nacieron en periodo de cuarentena estricta generado por el Covid-19 y por la imposibilidad de que sus integrantes se reunieran a ensayar.

'LLANOGRANDE' - CENDO

Esta es una canción que habla de uno de los lugares más exclusivos del Oriente Antioqueño, cuenta la historia de un artista que va a uno de sus shows y su chofer se aprovecha de la situación para hacerse pasar por una persona adinerada y con lujos para conquistar a la mujer.