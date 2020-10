Para bailar y cantar: ponte al día con los nuevos lanzamientos musicales de la semana

Inicia el fin de semana y es hora de conocer el listado con los lanzamientos musicales más importantes de la semana, que de seguro te encantarán. Encontrarás canciones de todos los géneros.

'RELOJ' - RAW ALEJANDRO Y ANUEL AA

El cantante revelación del género urbano RAUW ALEJANDRO presenta “RELOJ” su nuevo sencillo en colaboración del artista puertorriqueño ANUEL AA, un tema sensual que fusiona los estilos de ambos reggaetoneros para presentar una propuesta totalmente diferente.

En el video oficial ambos cantantes gozan de un ambiente de fiesta rodeados de muchas mujeres que impactan por sus bailes y vestuarios exóticos.

'SE ESCALÓ' - TIMØ

'SE ESCALÓ' es el himno de las fiestas en casa. La canción narra la historia de una fiesta en casa que se sale de control inesperadamente. El video es una de las piezas audiovisuales mas interesantes dentro de la MARATÓN DE CANCIONES en donde los integrantes de TIMØ se enfrentan a diferentes retos que poco a poco van subiendo de nivel, desde aguantar la respiración en la piscina, hasta depilarse las piernas con cera, cada reto más escalado que el otro. Los seis videos de la maratón, se conectan entre sí con una historia fresca y divertida.

'HOY LA VI' - JUAN PALMA

'HOY LA VI' es una canción romántica, que habla de la alegría de encontrar el verdadero, los sentimientos que despierta e invitando a vencer todos los obstáculos para estar juntos y ser felices. Fue compuesta por JUAN PALMA y producida por ALENOISE con sonidos actuales y pop. El video de 'HOY LA VI' lo realizó JULIANA CASTELBLANCO bajo un concepto de graficado con retrospectiva donde se muestra a Juan tocando su guitarra, caminando por la playa hasta encontrarse con el amor y se recrea el universo que él le quiere mostrar.

'ALL WE GOT' - ROBIN SCHULZ Y KIDDO

Tenemos que conformarnos con lo que obtuvimos; lo que podría parecer un hecho común en tiempos normales, está lejos de ser acertado a lo que realmente ha sido el 2020, un año loco. En su nueva canción "All We Got", Robin Schulz, captura la esencia de lo que se siente al abordar la vida cotidiana en estos días. Trabajando en equipo con la cantautora sueca Kiddo, transmite un poderoso mensaje de convertir la tristeza en gloria

'BICHOTA' - KAROL G

La superestrella del reguetón y artista latina femenina #1 en el mundo, KAROL G, presenta su esperado nuevo sencillo “Bichota”, el cual será lanzado globalmente el 23 de octubre a las 12:00am EST. “Bichota,” escrita por KAROL G y su gran colaborador y productor por varios años, Ovy On The Drums, es un himno poderoso que lleva un llamado al empoderamiento y a la inclusión para todos. En palabras de KAROL G, “Bichota es una celebración para todas las mujeres y hombres que escogen no tener miedo y ser fabulosos…”.

'ALEGRÍA' - VICTOR CARDENAS Y BONNY LOVY

'ALEGRÍA' tiene el ritmo de GUARACHA mezclado con sonidos latinoamericanos que lo convierten en algo que sólo cuando lo empiezas a bailar, logras entender de qué se trata. VICTOR CARDENAS se ha convertido en el mayor exponente y referente del género produciendo para grandes artistas como Maluma, Lele Pons y Jennifer Lopez, entre otros además de ser el creador de la guaracha N° 1 a nivel mundial 'Baila Conmigo'.

'INDECENTES' - ANDRÉS CUERVO

Tras sus dos número uno en Latinoamérica con "NO PIDAMOS PERDÓN" junto a FANNY LU y "LA TENTACIÓN", el artista llega con "INDECENTES", inspirada en una noche apasionada y mágica que resalta la cultura nocturna oriental, la letra habla de un viajero que seduce a una princesa del desierto y la invita a vivir una velada INDECENTE; compuesta por ANDRÉS CUERVO en Alicante, España, en esos momentos de exploración e improvisación en compañía de amigos marroquíes durante el verano donde pasó mucho tiempo con unos amigos gitanos, además de su compañero y cómplice Pablo Manresa.

'HÉROE' - CARO LÓPEZ

Este nuevo lanzamiento mantiene la esencia musical de la artista realizando un fascinante recorrido y fusión por el hip hop, el reggae y el tiple, siendo un tema íntimo, sincero y especial , dedicado a su padre y a todos los guerreros que luchan diariamente contra el cáncer o cualquier otra enfermedad, convirtiéndose en un homenaje y una voz de aliento.

'UN DESEO' - JAYCOB DUQUE

Nacido en la ciudad de Pereira, Jaycob Duque no ha dejado de sorprender a sus fieles fanáticos, desde sus inicios hasta el día de hoy Jaycob ha venido lanzando una serie de temas que le han permitido destacarse por ser un artista trap que le gusta revolucionar y fusionar sonidos para dar como resultado una mezcla totalmente auténtica; el cual le ha permitido diferenciarse dentro del género, logrando así crear una combinación única posicionándolo como uno de los principales exponentes del trap en Colombia, hoy Duque está de estreno con su más reciente EP titulado “BUENOS AIRES” y con el su nuevo tema"UN DESEO" junto al freestyler y MC argentino KODIGO.