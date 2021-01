Miley Cyrus confirma a Elton John para su disco homenaje a Metallica

Por si no fuera suficiente con las excelentes críticas que se ha llevado su más reciente trabajo discográfico, 'Plastic Hearts', el cual recicla y renueva esos sonidos del rock y el pop ochentero que tanto le han inspirado, Miley Cyrus ya está trabajando sin descanso en un nuevo proyecto musical que recopilará varias versiones de sus temas preferidos de la banda Metallica.

En conversación con Roman Kemp, presentador del programa matinal de la emisora británica Capital Radio, la estrella de la música ha desvelado que su disco homenaje contará con una serie de ilustres invitados, entre los que destaca, ante todo, el incombustible Elton John.

El artista británico cantará a dúo con Miley en una versión muy particular del clásico 'Nothing Else Matters', para la que también tocará el piano. Hay que recordar que la diva estadounidense ya interpretó este tema durante su actuación de 2019 en el legendario festival de música de Glastonbury.

Asimismo, la intérprete ha reclutado al prestigioso cellista Yo-Yo Ma, ganador de 18 premios Grammy , y al batería de la también mítica banda Red Hot Chilli Peppers, Chad Smith, según se desprende de la entrevista que ha concedido a la radio londinense.

