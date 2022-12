"Miley, el twerking lo inventamos en Colombia": Sofía Vergara

Va camino de cumplir 41 años y acaba de dejar escapar de nuevo el premio Emmy, pero la colombiana Sofía Vergara ha vuelto a demostrar que su carisma y atractivo físico no tiene nada que envidiar al de ídolos del momento como la transgresora Miley Cyrus.



De hecho, la estrella televisiva dio toda una lección de sensualidad a la joven intérprete durante la fiesta posterior a la citada gala de premios, al desplegar en público un baile cargado de erotismo con claras referencias a la criticada actuación de Miley en los pasados MTV Video Music Awards.



"Lo siento mucho Miley Cyrus, pero el 'twerking' (una provocadora coreografía en la que el movimiento de los glúteos cobra gran protagonismo) lo inventamos en Colombia. Así es como siempre hemos bailado nosotros", publicó la extrovertida Sofía horas después de que terminasen las celebraciones, incluyendo una sugerente imagen que la retrata en plena acción.



A pesar de que se fue a casa sin el anhelado galardón a la mejor actriz de reparto en serie de comedia, la actriz latinoamericana volvió a catalogarse en la gran protagonista de la velada al llevarse a la ceremonia a una amplia representación de su familia colombiana, un animado grupo en el que su prometido Nick Loeb pareció integrarse con facilidad. Desterrando así los rumores que apuntaban a una crisis en su relación y a la cancelación de su compromiso matrimonial, la intérprete y su pareja exhibieron durante toda la ceremonia la complicidad que les caracteriza y se dejaron retratar por las cámaras sonrientes y agarrados de la mano.



Como pone de manifiesto la sucesión de imágenes y mensajes que ha ido dejando en Twitter durante los últimos días, Sofía Vergara vive una de las etapas más exitosas de su vida a todos los niveles y todavía está rentabilizando los cuatro años de grandes resultados que ha cosechado su serie 'Modern Family', que recibió por cuarto año consecutivo el galardón a la mejor comedia y se encuentra actualmente en pleno proceso de grabación de su quinta temporada.



La gran aceptación que ha tenido su personaje de Gloria Delgado entre el público estadounidense ha contribuido también a que a la intérprete colombiana se le hayan abierto de par en par las puertas de Hollywood, como demuestra con su participación en las esperadas cintas 'Machete Kills' y 'Fading Gigolo', una serie de éxitos que Sofía atribuye precisamente a su condición de latina.



"Ser latina me ha dado ese factor diferenciador que me hace especial en la serie. Además pienso, y lo digo de corazón, que los latinos tendemos a trabajar mucho. Somos muy trabajadores y no solemos quejarnos tanto. Sabemos que hay que esforzarse mucho para triunfar en la vida", se sinceraba la intérprete en las páginas de la revista People.



