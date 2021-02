Mario Bautista prepara concierto virtual y dice que quiere ser "un showman"

El cantante de reguetón Mario Bautista, quien celebrará su cumpleaños número 25 con un concierto en línea, aseguró este lunes que siempre busca renovarse y aprender para acumular experiencia y convertirse en "un showman".

"Como ser humano, es una necesidad básica el crecimiento en todas las áreas de tu vida, en lo personal, en lo laboral y en lo familiar", dijo Bautista en conferencia de prensa.

"Ahora están saliendo oportunidades en el mundo de la actuación y estoy tomando cursos para aprender técnicas de actuación, para juntar música y actuación. A mí lo que me gusta es entretener, imagínate dar piruetas en mi show, luego dar un 'speech', bailar... ser un 'showman'", agregó emocionado.

El próximo 5 de marzo, aseguró, será un día muy especial tanto para él como para sus seguidores.

"Me emociona el hecho de poder celebrar con la gente que me apoya, además por casualidad cae en viernes y se me hace muy especial. Los lanzamientos en plataformas son en viernes y por ahí puede haber sorpresitas. Quería dar este regalo a las fans pero también es un autorregalo poder conectar con mi gente", detalló.

Sobre la posible sorpresa, dijo que todavía no es seguro pero que puede ser que haya un regalo en plataformas el día del concierto.

Aunque el mexicano está deseando volver a los escenarios y ver a sus seguidores generando "esa energía tan única y especial" que ofrecen las presentaciones en directo, consideró que durante la pandemia las redes ayudaron a que crecieran las reproducciones y a que se creara un nuevo mundo digital.

Bautista, que se dio a conocer a través de su un canal de Youtube y alcanzó éxito musical con canciones como 'Baby girl', cuenta con un recorrido de más de siete años en los que se centró en poner en todo lo alto el nombre de la música generada en México, un país donde tradicionalmente se recibe con los brazos abiertos a artistas de otros lugares.

Por esto, valoró haber colaborado con cantantes como Edwin Luna, Uzielito Mix o Vadhir Derbez. "Son unos duros, puro flow mexa y es lo que queremos dar. Los mexicanos nos tenemos que unir para crecer y crear una escena de México para el mundo", dijo.

Además anunció que próximamente sacará canciones con varios artistas como la estadounidense Mariah o los colombianos Piso 21.

AGRADECIMIENTO Y ESPERANZA

A pesar de las complejas circunstancias que trajo el coronavirus, el cantante dijo llegar "muy feliz y agradecido con la vida" a sus 25 años.

"Esas semillas que se cosecharon ya están creciendo y dando frutos porque las alimentamos con buenos nutrientes", expresó.

Por último, insistió en la necesidad de tener "fe y esperanza" ante la crisis que se está viviendo a nivel mundial y animó a sus seguidores a intentar concentarse en pensar que después de un mal momento llega uno nuevo y que el mundo se encuentra "en esa última hora antes del amanecer".

Bautista publicará varios sencillos antes de lanzar su nuevo álbum a finales de 2021, que espera llevarlo al escenario, en conciertos multitudinarios, "si todo va bien" y si son seguros lo eventos dentro de algunos meses. EFE