La banda Panic! At The Disco llega a su fin, tras 19 años de trayectoria

Brendon Urie, vocalista de la banda de rock estadounidense Panic! At The Disco anunció el fin de la banda por medio de redes sociales para poder enfocarse en el embarazo de su esposa y en su rol como padre, dejando claro que espera poder encontrarse con su público por última vez en su gira ‘Viva Las Vengeance Tour’ que recorrerá Europa y el Reino Unido hasta el mes de marzo.

“Bueno, ha sido un viaje increíble...”, inició el comunicado Urie, expresando que jamás imaginó poder vivir tantas experiencias y recorrer el mundo siendo músico; sin embargo, el texto se tornó emocional al explicar que a veces un viaje debe terminar para que comience uno nuevo, e hizo oficial la noticia de que se convertirá en padre.

“Hemos estado tratando de mantenerlo en secreto, aunque algunos de ustedes pueden haber oído... ¡Sarah y yo esperamos un bebé muy pronto! La perspectiva de ser padre y poder ver a mi esposa convertirse en madre es a la vez aleccionador y emocionante. Espero con ansias esta próxima aventura”.

En consecuencia, con la emoción que siente por afrontar la paternidad, Urie, de 35 años, aclaró que dará fin a su etapa como líder y único miembro restante: “Dicho esto, voy a poner fin a este capítulo de mi vida y poner mi enfoque y energía en mi familia, y con ese Panic! At The Disco ya no existirá”.

Finalizó agradeciéndole a todos sus fanáticos y expresando que intentó encontrar la manera ideal de comunicar la noticia, que, sin duda, resulta sorprendente y desalentadora para muchos.

"Gracias a todos por su inmenso apoyo a lo largo de los años. (…) Ya sea que hayan estado aquí desde el principio o recién nos hayan encontrado, ha sido un placer no solo compartir el escenario con tanta gente talentosa, sino también compartir nuestro tiempo con ustedes. Tengo muchas ganas de verlos a todos en Europa y el Reino Unido para un último encuentro juntos”.

Panic At The Disco debutó en 2004 y publicó seis álbumes de estudio, sin embargo, desde 2015 Brendon Urie es el único miembro oficial y con su despedida se da el fin de la banda.