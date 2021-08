Joni Mitchell recibirá el premio Persona del Año de los Grammy

Joni Mitchell recibirá el premio Persona del Año en un acto previo de la 64 edición de los Premios Grammy , anunció la Academia de la Grabación en un comunicado.

La entrega del premio Persona del Año para Joni Mitchell tendrá lugar el 29 de enero de 2022 en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, dos días antes de que en la ciudad californiana se celebren los Grammy.

Este galardón, patrocinado por la fundación MusiCares, reconoce los méritos artísticos y humanitarios de célebres músicos, y en el pasado premió a figuras como Tom Petty, Bob Dylan, Barbra Streisand, Bruce Springsteen, Natalie Cole y Gloria Estefan.

La entrega del reconocimiento Persona del Año se hace en una gala que sirve de tributo para el homenajeado y en la que diferentes artistas se suben al escenario para interpretar las canciones más conocidas del premiado.

"Me siento honrada de ser elegida Persona del Año por esta gran organización benéfica", apuntó Mitchell.

"Tengo muchas ganas de formar parte de esta gala que ayudará a MusiCares a continuar con su inspirado trabajo para proporcionar un sistema de apoyo a aquellos que lo necesitan", añadió.

La emblemática cantautora canadiense es toda una eminencia de la música popular gracias a discos como 'Court and Spark' (1974), 'The Hissing of Summer Lawns' (1975) y, por encima de todo, 'Blue' (1971), un título que habitualmente aparece entre los mejores álbumes de la historia.

La directora ejecutiva de MusiCares, Laura Segura, dijo que están "muy emocionados" de poder convocar a un gran conjunto de artistas de primer nivel para inclinarse ante el legado de Mitchell.

"Será homenajeada no solo por sus icónicas letras y canciones sino también por su espíritu de pionera y por la inspiración que ha traído a tantos artistas", añadió. EFE