Inusual ritual al que acude el cantante Manu La Habana para alejarse de las malas energías

Manu La Habana reveló en exclusiva para Caracol Televisión detalles inéditos de su más reciente sencillo 'cubano 100%', que tiene como objetivo contagiar a los oyentes de la alegría y la magia que tiene la cultura cubana. Para este artista la pandemia no representó un obstáculo, por el contrario fue la oportunidad perfecta para explotar el potencial artístico y crear nuevas canciones, pues si algo caracteriza a este cantante es la rigurosidad y disciplina a la hora de desarrollar proyectos, ya que cree que para alcanzar el éxito es necesario ser una persona comprometida.

Tras dos meses de conversaciones con productores venezolanos, llegó el momento de firmar el contrato y plasmar al fin la esencia cubana en una canción. Manu La Habana no dejó ningún detalle al azar, cada secuencia de video y arreglo musical estaba cuidadosamente planeado: sin embargo, a la hora de grabar el videoclip surgieron algunas dificultades, que hoy no son más que anécdotas que el cantante recuerda entre risas.

Una playa cubana fue escogida como escenario para el rodaje, al llegar al lugar el artista se encontró con un grupo de niños y personas que emocionadas por su visita, no querían retirarse del lugar, por el contrario pretendían aparecer en la cinta derrochando alegría. Al cabo de un rato, Manu La Habana volvió a recuperar el control de la situación y la grabación se llevó a cabo como lo tenía pensado.

El videoclip combina a la perfección con la música, pues los bailarines y los bellos paisajes que aparecen en el le dan un toque más de alegría a la canción y le muestran al público un poco más sobre aquella cultura, acreedora de prácticas como la santería, ritual empleado por el cantante para recibir el año nuevo.

Como parte de una tradición familiar, este artista lleva a cabo una serie de actividades relacionadas con la santería para garantizar su bienestar, algunas de ellas son guiadas por el 'pabalao', nombre con el que se le conoce a las personas que usan su experiencia y conocimiento para propiciar este tipo de cultos afrocubanos. Según lo confesó el artista, gracias a estas creencias mantiene lejos de su vida a sus enemigos y a todas aquellas personas que no le aportan nada bueno a su carrera.

"No me pierdan la pista, escuchen Manu La Habana, en Spotify, YouTube , Deezer, Apple Music. Es que tu me 'googleas' y ahí estamos activos, así que ya saben mi gente, prepárense, para atrás ni para coger impulso", es la invitación que el cantante le hace al público.