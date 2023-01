Hoy hace 49 años los Beatles tocaban por última vez en vivo

Conocido como el ‘concierto en la terraza’, ‘concierto en la azotea’ o simplemente el concierto en ‘Apple Records’ el cuarteto británico demostró que su juventud, rebeldía y música quedaría para la historia.

El concierto quedó registrado en la memoria de sus seguidores y las imágenes en la película ‘Let It Be’, estrenada el 13 de mayo de 1970 que ganó un Óscar a la mejor canción.

Este concierto fue el último show del grupo conformado por John Lennon, George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr. La idea de tocar en la azotea surgió por la discusión de cómo terminarían la película ‘Let It Be’ – que pretendía registrar los ensayos, entrevistas y las diferencias que existían en el grupo - lo cual implicaba trasportar todo el equipo a cualquier parte, pero simplemente decidieron subirse a la azotea a tocar para terminar la grabación con una presentación en vivo.

De forma improvisada y después de montar sus instrumentos, la agrupación tocó cinco canciones: ‘Dont Let Me Down’ (dos veces), ‘Get Back’ (tres veces), ´I’ve Got A Feeling´(dos veces), ´One After 909´, ´Dig A Pony´ y el himno nacional británico ´God Save The Queen´.

El concierto duró 42 minutos y fue interrumpido por la policía debido al ruido y los problemas de tránsito que el evento musical generó. Fue un concierto gratuito en el que algunas personas tuvieron la fortuna de ver y escuchar a la banda de rock más importante del mundo del momento.

Para recordar:

La banda británica se formó en 1961 por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Frase con la que bromeó John Lennon: “Si me decepcionó la Policía con algo, fue el que no nos arrestara, hubiera sido genial terminar el concierto en la azotea con un titular: Los Beatles acaban concierto en la cárcel”.

The Beatles compraron el edificio en 1968. Construyeron un estudio en el sótano, el cual usaron para grabar la segunda mitad de sus sesiones de Get back/Let it be.

