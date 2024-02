Greeicy estrena el tercer álbum de su carrera y presenta a su alter ego en 'Yeliana'

El ícono del pop colombiano y la Entrenadora de La Voz Kids, Greeicy, ha ascendido hasta convertirse en una de las figuras más respetadas y admiradas en toda América Latina, gracias, en gran parte, a su notable sensibilidad y la forma en que se identifica con sus fans, a través de su música.

En 2023, fortaleció esta increíble conexión al presentarle al mundo a Yeliana, y ahora finalmente, revela la historia completa de su alter ego con el lanzamiento de su nuevo álbum, que lleva su mismo nombre.

El personaje de Yeliana, una madre soltera que trabaja para cumplir sus objetivos profesionales, mientras lucha contra desafíos como un embarazo inesperado y problemas en sus relaciones, nació de las historias de muchas mujeres y representa a todas aquellas que luchan por ser buenas madres mientras persiguen sus sueños y superando obstáculos.

Cuando Greeicy se convirtió en madre de Kai, la galardonada artista comenzó a ver el mundo con nuevos ojos y se inspiró en la increíble fuerza y sabiduría que evidenció en las mujeres con las que se cruzó.

Greeicy comenzó a presentar este álbum: ‘Yeliana’ el año pasado, lanzando tres capítulos de la historia del personaje con los sencillos 'Que Me Quiera', 'Lokita', 'I Try For You' y 'Química' y más recientemente compartió el inspirador cuarto capítulo, titulado “De a poco”. El quinto capítulo, formado por los sencillos “Tal Vez” y “Vete”, resume el mensaje de este potente proyecto, el cual pretende enseñar con determinación y valentía que todo es posible.

Cada video musical que se ha lanzado de esta producción ha dado vida a la conmovedora historia de Yeliana, mostrando a los espectadores, clip tras clip, que ella es más que un simple personaje: es un símbolo empoderador de esperanza para las mujeres de todo el mundo.

A través de la voz de Yeliana, Greeicy recuerda a los fanáticos el valor innato que tienen las mujeres y su extraordinaria capacidad para triunfar sobre la adversidad con gracia, elegancia y compasión, todas estas cualidades que la propia Greeicy ha demostrado a lo largo de su carrera.

Greeicy llevará a Yeliana al Movistar Arena de Bogotá el 15 de marzo con un show especial en el Movistar Arena durante el cual presentará su alter ego a sus fans en Colombia.