FILBo: Menena Cottin, una escritora que explora los sentidos a través de sus libros

Menena Cottin, autora venezolana ha participado como ilustradora y escritora de más de 20 libros infantiles. A la FILBo llegó para mostrar ‘El libro negro de los colores’.

Detrás de cada uno de sus escritos hay una historia arrolladora, como es el caso de esta obra, escrita en español y en braile, que cuenta la historia de Tomás, un niño invidente que habla con un amigo acerca de cómo percibe los colores.

Al principio Menena no lo pensó como un libro y por eso no se imaginó que terminara siendo traducido a 16 idiomas y fuera ganador del premio New Horizons en la Feria del Libro Infantil de Bolonia 2007.

Lo más impresionante de todo es que Menena jamás conoció a una persona ciega antes de escribir el libro, todo lo hizo a través de sus sentidos.

En entrevista con Caracoltv.com, la venezolana contó cómo fue esta experiencia y reveló lo feliz que se siente de lograr un cambio en sus lectores gracias a sus escritos.

