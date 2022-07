El Kalvo: Una manera distinta de relatar lo que sucede en el diario vivir de cualquier bogotano

Santiago Rojas, más conocido en las calles como El Kalvo, es un cantante de rap bogotano que con su increíble manera de relatar los sucesos que acompañan la rutina de cualquier habitante de la capital del país se ha ganado el corazón de un público que ya entona sus canciones y que lo esperaba ansioso en su presentación de Hip Hop al Parque 2022.

Santiago es un rolo de pura cepa que creció en las calles de la localidad Suba, las mismas calles que le enseñaría a amar un ritmo que en muchos casos llega a ser incomprendido. Su carrera como artista incluye cuatro trabajos discográficos, un sinnúmero de sencillos y una gran cantidad de colaboraciones que a sol de hoy lo posicionan frente a las miradas de una generación emergente.

Mira también: Ruzto: La viva representación del rap bogotano que se presentará nuevamente en Hip Hop al Parque

Publicidad

En entrevista exclusiva, El Kalvo contó un poco de lo que tenía preparado para su presentación en el festival de hip hop más grande del país, comentó desde su posición de aficionado al rap, recordó algunas ediciones emblemáticas y adelantó detalles sobre sus nuevos sencillos, las presentaciones que vienen y los lanzamientos que se aproximan.

¿Qué significado tiene para El Kalvo pisar el escenario de rap más importante del país?

Tras su pasada presentación en el año 2019, el artista recalca la importancia que tiene tocar en Hip Hop al Parque para su carrera, argumentando además que vuelve con más ganas después de la pausa que hubo por la pandemia por COVID-19 y queriendo retomar con mucha fuerza.

¿Qué te sientes y cómo tomas la responsabilidad de tener que abrir el festival?

Teniendo en cuenta que por primera vez en 25 años un Mc debía inaugurar el festival, la transmisión por televisión no iba a estar al aire para ese momento del día, la apertura de puertas para el ingreso del público iba a ser tan solo media hora antes para el comienzo del show y que el filtro de seguridad iba a ser tardío para que los oyentes se reunieran, el reto que se presentaba iba a ser bastante grande para Santiago; sin embargo, aceptó el desafío sin quejarse o hacer drama como él lo dice y asumió ese compromiso junto con su audiencia que acudió desde tempranas otras del día para poder acompañarlo.

Publicidad

¿Cómo logras conectar con tantos grupos urbanos de Bogotá y qué sientes con la gran acogida que tiene tu música en la capital?

“Es hermoso y me encanta. Me emociona mucho y me motiva demasiado”, afirmó Santiago con una sonrisa en su rostro, argumentando que ese es el verdadero propósito en su carrera musical y que el llegar a identificarnos con sus canciones y motivarnos es lo que busca día a día.

¿Cuál era la sorpresa que tenías preparada para tu presentación?

Todo el espectáculo gira alrededor de una experiencia narrativa, donde una máscara gigante de un gato cubriría el rostro del artista y tendría el acompañamiento de dos grandes invitados: RedCode y Error 999, con quienes haría un homenaje a los grafiteros que pintan techos en las noches. Por su parte, Ki Kymon estaría en los controles “alterando el tiempo y el espacio”.

Publicidad

¿Qué lineup te hubiera gustado traer para esta edición?

“Yo no me desgarro las vestiduras por eso, me parece que está bien y los artistas que vienen atienden al criterio de una generación”, fue lo que aseguró El Kalvo, añadiendo además que “la industria del hip hop ha crecido tanto que no es rentable traer una agrupación importante para un festival público porque ya hay entidades privadas que lo hacen”. Sin embargo, si resaltó que le gustaría ver propuestas mexicanas como a Alemán o al cubano Randy Acosta para conmemorar de los 25 años del festival.

¿A qué se debe la necesidad de querer dividir las generaciones en dos días de festival y no unirlas en ambas fechas?

Si bien lo esperado es que no hayan inconvenientes porque el sentir de la cultura es similar, a su juicio cree que es una decisión que evita problemas y continúa con las dinámicas que siempre han existido en esta celebración. De igual modo, hace la anotación de algunos casos donde los artistas fueron agredidos de cierta manera, como el recordado suceso de Lito y Polaco (2007) a quienes sacaron del escenario luego de que los asistentes descargaran su furia contra ellos al haber sonado un beat de reguetón o cuando Vico C iba a presentar un show con banda en vivo y también fue bajado del escenario.

Mira también: Selene: La cuota distrital del rap femenino que expondrá su talento en Hip Hop al Parque 2022

¿Cuál fue la última edición a la que asististe como aficionado y cuál es la presentación que más recuerdas?

El Kalvo ha sido un espectador tradicional de Hip Hop al Parque, pues afirma que ha asistido "al festival hace 15 años, desde que empecé a hacer rap. Es un ritual”. De todas formas, sí hay una edición que recuerda con mucho cariño, pues ver en el 2009 a Psycho Realm, Nach, Violadores del Verso, La Etnnia, Clan Hueso Duro y a Immortal Technique en un mismo escenario no es algo que suceda todos los años.

Publicidad

¿Cómo ve la escena capitalina y qué opinión tiene respecto a la nueva generación que viene representando el rap de Bogotá?

“No sé si yo estoy viviendo en otro país, pero a mi parecer nuestra generación y lo que está pasando en Colombia es hermoso”, comentó el Mc, adicionando que esta escuela es la primera que ve unida de verdad y que el estallido social ocurrido en Colombia recientemente despertó esa conciencia colectiva que permitió conectar más las escena.

Mira también: Conoce el cronograma oficial de lo que serán los dos días de Hip Hop al Parque 2022 en Bogotá

Publicidad

¿Qué se viene para la carrera musical de El Kalvo y dónde más vamos a poder verlo próximamente?

Recientemente se realizó el estreno de dos canciones, la primera es ‘De uno en uno’, un sencillo en compañía de Asir Ones y otra titulada ‘Gajes del oficio’ con RedCode y ambas tienen un mensaje muy similar: “toca darle aunque parezca que no cuaje”. Respecto a presentaciones, el primer show será el 30 de julio en ‘El bautizo del huérfano’ en Boogaloop y el segundo será el 3 de septiembre en La Estrella Roja junto a Ali A.K.A Mind y Norick. Por lo que resta del año, comenta que lanzará dos sencillos mensuales y adelantó que se vienen colaboraciones con Penyair, Realidad Mental y el venezolano ‘Topo’ González.

Agradeciendo el tiempo de Santiago para esta entrevista y la buena acogida que tuvo en su estudio de grabación, resalto la labor de este rapero bogotano por contar de una manera distinta lo que sucede día a día en la capital colombiana, pues bien lo afirma que una inspiración para su carrera es Mario Mendoza y que su objetivo es llegar a narrar a través de sus canciones esas imágenes tan vívidas que solo el escritor logra alcanzar.

Por: Santiago Salgado Bustos