Dos colombianos llegan a la final internacional de la Batalla de los Gallos

Conocido por sus punchlines y su técnica, Elevn es uno de los mejores representantes de freestyle colombiano. A este talentoso joven no le da miedo hablar de la realidad en sus rimas: sociedad, familia y él mismo están presentes en ellas. En 2017 ganó la final nacional contra Big Killa, por lo que se consagró como bicampeón tras vencer a Carpediem en una final de posibles bicampeones. Este año fue juez en Red Bull Batalla de los Gallos Exhibición y esta será su segunda final internacional.

Por su parte, Valles-T fue campeón en la final nacional de Colombia del año 2016 por primera vez, título que repitió en 2018, y que lo clasificó a la internacional de Buenos Aires, en donde tomó el tercer lugar venciendo a Bnet en el tercer y cuarto puesto. En la final internacional de 2019 tuvo una de sus batallas más memorables contra Aczino y finalmente quedó como subcampeón del evento en su revancha vs. el freestyler español Bnet, a quien esta vez no pudo vencer. También tiene un proyecto musical, pues en agosto de 2020 sacó un single ‘Hola Hermosa', tema que ya tiene más de 150k reproducciones en YouTube.

Red Bull Batalla de los Gallos, la competencia de freestyle rap de habla hispana más importante del mundo, comparte detalles sobre el evento más esperado del año: la Final Internacional.

A pesar de las circunstancias, ha sido el año más grande en la historia de la competencia de Red Bull. Más de 17.000 pruebas fueron enviadas a través de la aplicación oficial, duplicando los números del año anterior. Cada una de las 11 Finales Nacionales implementó un protocolo de aislamiento para los MCs antes de competir. La Final Internacional será igual, pues los competidores y crew entrarán en una burbuja estilo NBA 10 días antes del evento.

El año pasado, más de 14.000 fans asistieron a la Final Internacional en el WiZink Center de Madrid. En YouTube, el evento tuvo más de 1.6 millones de espectadores simultáneos (comparado con el aclamado performance de Beyoncé en Coachella 2018, que es el video más visto en la historia de YouTube, pues tuvo 458.000 espectadores en simultáneo).

Este año, la Final Internacional será a puerta cerrada, sin público. En lugar de tener a una gran fanaticada, los MCs actuarán frente a un panel verde en Pinewood Studios en la República Dominicana. En la pantalla de Red Bull TV, espectadores verán a los MCs compitiendo en un mundo virtual, fuera de la realidad. Esta es la primera vez que una competencia de freestyle hace algo así.

Batallar en frente de una pantalla verde en un estudio en República Dominicana en vez de un público masivo y energético requiere una mentalidad diferente, un proceso distinto, y un desafío para los MCs.

Ante esto, Bnet, Campeón Internacional de 2019 dice:“Realmente voy a echar de menos al público. Creo que una Final Internacional con público es algo que aporta valor, a lo mejor sentimental. Pero me enfoco igual, centrado en lo mío, en lo que me gusta hacer, en el tipo de freestyle que me gusta ejecutar y voy con esa mentalidad. Mi objetivo es dejar un mejor papel que en el año pasado. Sí me quedé a gusto con el resultado, pero sé que podría ser mejor.”

En cuanto a los competidores, este año también es histórico. Habrá tres oportunidades de que un MC gane su segundo título internacional. Bnet, campeón internacional de España 2019 defenderá su título. Skone, otro español y campeón de la internacional 2016, vuelve a la batalla para su bicampeonato, y la leyenda de México, Aczino, campeón de la internacional 2017, vuelve para su sexta final internacional.

La Final Internacional de Red Bull Batalla De Los Gallos se llevará a cabo el 12 de diciembre a las 19:30 (UTC), con un pre-show exclusivamente en Red Bull TV a las 19:00 (UTC).