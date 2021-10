¡Disfruta de lo más nuevo de tus artistas favoritos y prepárate para gozar!

¡Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe! por eso aquí te traemos lo más reciente de tus artistas favoritos, que están dispuestos a ponerte a gozar con sus más sus nuevos lanzamientos musicales.

Música para todos los gusto llegan este fin de semana para que renueves tu playlist y eliges a tu nueva favorita, ¡Qué esperas para escucharlas!

'TACONES ROJOS' - SEBASTIÁN YATRA

El talentoso y exitoso Sebastián Yatra estrena su nuevo sencillo, 'Tacones Rojos', un tema alegre que hace que sea inevitable pararse a bailar. El artista creo y dirigió este divertido video musical junto al director Daniel Duran.

'DYNAMITE' - SEAN PAUL FT. SIA

Sean Paul, ganador de múltiples premios y líder de las listas de Billboard, se reúne con Sia para lanzar su himno de club 'Dynamite', un indiscutible éxito pop para terminar el año. Producido por Banx & Ranx y Greg Kurstin, el alegre sencillo se basa en ritmos de dancehall, la característica voz temblorosa de Sia cuando canta "Light me up and set me free" y los innegables riffs de Sean que inducen al baile.

'ENSAYANDO CÓMO PEDIRTE PERDÓN' - GLORIA TREVI

La superestrella mexicana Gloria Trevi lanza su nuevo sencillo romántico, 'Ensayando cómo pedirte perdón', inspirado por varias situaciones que surgieron a raíz de la pandemia. el tema fue compuesto por Gloria Trevi y el ex-integrante del reconocido dúo mexicano Sin Bandera, Leonel García.

'THE LOCKDOWN SESSIONS' - ELTON JOHN

Este es uno de los discos más atrevidos e interesantes de Elton hasta la fecha. en 'The Lockdown Sessions' el artista cerró el círculo y volvió a sus raíces como músico de sesión. Aunque no fue fácil grabar durante una pandemia, una forma de trabajar completamente nueva para Elton, se enfrentó al reto con unos resultados magníficos.

'COLORIN COLORADO' - JUSTIN QUILES

Sumado al éxito de su más reciente álbum 'La Última Promesa', el cantante estrena el video oficial de 'Colorín Colorado'. El clip, grabado en la República Dominicana y dirigido por Rodrigo Films, transporta a un reino encantado de un cuento de hadas en la cual la historia trata de una relación amorosa que llega a su final. En este tema, Justin quiso hacer referencia a la famosa frase "Colorín Colorado, este cuento se ha acabado".

'LA CITA VERSIÓN POPULAR' - JESSI URIBE Y GALY GALIANO

Como lo había anunciado previamente, Jessi Uribe se unió al maestro Galy Galiano para presentar oficialmente el video de la versión popular de “La cita', un clásico de la salsa en el mundo. Este tema que ha traspasado fronteras desde el año 1992, aún se mantiene vigente como una los más grandes himnos del despecho. Es una canción emblemática que tiene un mensaje contundente para las personas que alguna vez han sufrido el engaño de un amor.

'BLANCO & NEGRO' - ARIA VEGA

Después de su debut en la escena del género urbano con singles como 'Rosé', 'Fuckboy' y 'Billetes en el aire' junto a Totoy el frio, Aria Vega continúa escribiendo su camino como una de las solistas femeninas más prometedoras del género urbano con 'Blanco y Negro' un track de despecho con corte urbano, escrito por la misma Aria, producido por Taiko.

'SALIMO DE NOCHE' - TIAGO PZK FT. TRUENO

Tiago Pzk y Trueno se unen por primera vez para este nuevo hit producido por Tatool y mezclado por Big One. El video producido por Grand Move Records, es la continuación del portal de 'Entre Nosotros' , el anterior video de Tiago PZK, y va de la Boca a Monte Grande, a la entrega de los premios urbano con la participación de Andy Kusnetzoff, MYA, LIT killah, FMK, Bhavi, El Demente y más.

'SOLTERA' - DYSAM

El artista colombiano Dysam continúa haciendo sus sueños realidad, gracias al apoyo de una comunidad que crece cada día a través de sus principales redes sociales; ahora presenta su nuevo tema 'Soltera'. Este nuevo sencillo que mantiene su raíz urbana y las ganas de poner a bailar a todo el mundo; un tema dedicado a esas mujeres profesionales, emprendedoras e independientes que se logran transformar y sorprender durante la noche.

'FELIZ' - JVTUNES

Manteniendo su esencia, pero innovando constantemente y dándole rienda suelta a su versatilidad como artista, 'Feliz', es una interesante apuesta por la música romántica y de despecho, inspirada en las personas que encuentran el amor y buscan una segunda oportunidad después de haber sido traicionadas por otra persona.

'PUÑALES' - LLANE FT. BOZA

Los dos artistas mezclan los géneros urbano, dancehall y R&B para crear esta canción en la que encontraron la fórmula perfecta para hablar sobre esos momentos en los que debemos entregarnos para amar con el alma o tomar la decisión de dejar ir a esa persona que está a tu lado.

'ADICTIVO' - CALDEROKY

Con el fin de seguir llevando canciones llenas de sentimiento, y con las cuales su público pueda identificarse, el artista colombiano Calderoky llega para presentar no solo un nuevo inicio en su carrera musical, sino también, su más reciente sencillo titulado 'Adictivo'.

'LA ÚLTIMA VEZ' - ROMAN THE FUTURE

El artista urbano recordado cierra este año con una canción de seducción y amor clandestino titulada 'La última vez' y que refleja una historia de amor que no fue exitosa pero que podría tener un cierre particular. La canción es composición del artista valluno y en él se habla de esas relaciones que se acabaron por diferentes razones y que cuando por casualidad se cruzan y ya tienen nuevas parejas a veces se puede presentar un deseo de darle un cierre final al escondido.

'NO ERES TÚ SOY YO - MARIA BECERRA FT. DANNY OCEAN

Esta es una de las canciones del álbum debut de María Becerra, 'Animal', para este nuevo tema se unió con Danny Ocean y juntos combinan el pop atmosférico con elementos de la música reguetón. En este emotivo sencillo, ambos artistas intercambian versos sobre tener que romper sus relaciones y en el video musical podemos ver escenarios de ensueño, en donde los artistas dan vida a la creciente distancia entre su relación. Las poderosas imágenes incluyen a ambos artistas debajo de cascadas de agua, entre flores y sentados en lados opuestos de la cama y un sofá que está hundiéndose.