Colombia será el único país que visitará Nile Rodgers en Suramérica en el 2020

Nile Gregory Rodgers Jr. debutará en Colombia con 67 años y le ofrecerá a la undécima edición del Festival Estéreo Picnic su único show en Sudamérica para el año 2020.

El Hitmaker, el presidente del Songwriters Hall of Fame y miembro del Rock and Roll Hall of Fame, el compositor de himnos bailables como ‘Let’s Dance’, ‘Lose Yourself To Dance’, ‘Everybody Dance’; transformará un campo de golf en una pista de baile multigeneracional el 4 de abril en Sopó.

"Casi todos los discos exitosos en los que he estado involucrado a lo largo de mi carrera han sido una gran sorpresa. Toda mi vida, he estado nadando río arriba. E incluso esa noche cuando ganamos todos los múltiples Grammys, le dije a Pharrell: ‘OK, eso es todo. No me van a dar uno’. Él es como, ‘Amigo, ¿no recibiste un Grammy por "Let"s Dance"? ¿No obtuviste un Grammy por "We Are Family"?’ Y yo dije: ‘No, no. Esta es mi primera vez’"; dijo Rodgers en una reciente entrevista con Rolling Stone al recordar la noche en que ganó su primer Grammy.

Nacido el 19 de noviembre de 1952 en Nueva York, el artista vivió una adolescencia fulgurante entre las Panteras Negras y bandas de jazz y música latina.

En 1970 conoció al bajista Bernard Edwards y luego fundarían Chic, una leyenda del R&B, el disco y el funk. C’est Chic, Risqué y Chic fueron álbumes que marcaron el Siglo XX y que contienen éxitos eternos como ‘Le Freak’, ‘Good Times’ y ‘Dance, Dance, Dance’. Los 80 coronarían a Rodgers como el Hitmaker produciendo grandes himnos del decenio: ‘Let’s Dance’ de David Bowie, ‘Like a Virgin’ de Madonna, ‘The Wild Boys’ de Duran Duran, ‘Love Shack’ de The B-52’s, ‘Upside Down’ de Diana Ross y tantísimos otros.

Pero la década pasada consolidaría a Nile Rodgers como un titán de la música: ‘Random Access Momories’ junto a Daft Punk fue su testamento para nuestra generación, ‘Get Lucky’ y ‘Lose Yourself to Dance’ sus herencias bailables y su último disco, ‘It’s About Time’ de 2018, su regalo para el futuro (colaboraciones con Lady Gaga, Craig David, Elton John y más).

En enero de 2014 Nile Rodgers ganó su primer Grammy, por partida triple, y nos ofreció un concierto inmortal junto a Pharrell, Stevie Wonder y Daft Punk con la interpretación de un medley de ‘Get Lucky’ y elementos de ‘Le Freak’ y ‘Another Star’.

Seis años después, el neoyorquino llegará el 4 de abril de 2020 en exclusiva para Sudamérica en Un Mundo Distinto. El Festival Estéreo Picnic 2020 será la máxima ceremonia del baile bajo el poder de su guitarra, la Hitmaker.

