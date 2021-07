Bob Dylan lanzará 54 grabaciones inéditas en el volumen 16 de la Bootleg Series

Con 57 grabaciones poco conocidas -54 inéditas e incluyendo descartes-, en una edición de lujo de 5 CDs. Así saldrá a la venta el volumen 16 de la Bootleg Series de Bob Dylan , que recupera tres álbumes del periodo 1980-1985, 'Shot of Love', 'Infidels' y 'Empire Burlesque'.

'Bob Dylan - Springtime In New York: The Bootleg Series, Vol.16 (1980-1985)', disponible el 17 de septiembre, es el título de este nuevo capítulo de Bootleg (literalmente, contrabando), una serie que comenzó en 1991 para recuperar temas inéditos y descartes.

Este volumen 16 incluye tomas descartadas, tomas alternativas, grabaciones de ensayo y directo inéditas. Entre ellas, hay dos descartes del álbum 'Shot Of Love', informa un comunicado de Sony Music.

Se trata de 'Let It Be Me', publicada por primera vez como Cara B del single 7 'Heart of Mine' y 'Don't Ever Take Yourself Away', publicada por primera vez en Hawaii Five-O: Original Songs from The Television Series.

Una tercera grabación ya publicada, 'Death Is Not The End', una toma descartada de "Infidels" con Full Force, apareció por primera vez en una versión editada en el disco 'Down In The Groove' de Dylan.

Este volumen se presenta en varios formatos. Por un lado una versión deluxe de 5 CDs, con un libro y recuerdos. Y por otro, ediciones de 2 CDs y 2 LPs en vinilo con lo más destacado.

Un trabajo que "repasa un rico y generalmente olvidado filón del vasto y complejo catálogo de Dylan, mostrando la nueva dirección musical de provocación que Dylan tomó como compositor de canciones y artista de grabación desde 1980 hasta 1985", precisa el comunicado.

En aquella época, principios de los ochenta, "mientras la industria musical luchaba por hacerse con la llegada de nuevas tendencias y la tecnología, desde MTV hasta los CD o la grabación digital, Bob Dylan escribía y grababa nuevas canciones para una nueva década, creando así un capítulo esencial en su catálogo de estudio".

En palabras del productor, "las tomas alternativas seleccionadas para esta edición son diferentes a aquellas publicadas en volúmenes anteriores de la serie Bootleg. Se incluyen aquí para ilustrar el viaje musical que experimentó Bob Dylan durante estos años". Columbia Records y Legacy Recordings, la división de catálogo de Sony Music Entertainment, publicará 'Bob Dylan - Springtime In New York: The Bootleg Series Vol. 16 (1980-1985)' el viernes 17 de septiembre.

Y Third Man Records lanzará una versión 4LP de 'Bob Dylan - Springtime In New York: The Bootleg Series Vol. 16 (1980-1985)' como parte de su Vault Series. EFE