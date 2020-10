Becky G y Ozuna se unen en ‘No Drama’, una canción explosiva

‘No Drama’ es la nueva canción que reúne a dos de los artistas del genero urbano más destacados a nivel mundial. Con una apuesta audiovisual que cuenta una historia de amor protagonizada por Becky G y Ozuna, está colaboración promete ser un gran éxito.

“Pa’ qué tan orgulloso si al final siempre me llamas” es una de las oraciones cantadas por Becky, mientras Ozuna contesta: “es que su cuerpo me encanta, pero te me quejas tanto”.

Becky G está nominada al Latin Grammy a la ‘Mejor Canción Urbana’ por ‘Muchacha’, su colaboración con Gente de Zona; al American Music Award a la ‘Artista Latina Favorita’; y al premio People's Choice al ‘Mejor Artista Latino’.

Entre los logros de la joven de 23 años, se incluyen dos éxitos número uno en las listas de Billboard Airplay con la canción: ‘Mayores’ y ‘Sin Pijama’; un papel estelar en la película ‘Power Rangers’; y como artista invitada formó parte de la serie ‘Empire’ de Fox TV, ganadora a un Emmy.