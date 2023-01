¡Atención fanáticos! Billie Eilish se presentará por primera vez en Colombia

Billie Eilish, la artista global del momento y líder en Interscope / Darkroom Records, ha anunciado su gira mundial ‘¿Where Do We Go? World Tour 2020’, producida por Live Nation, la cual dará inició a partir del 8 de marzo en Estados Unidos.

El show en vivo estará en algunos de los escenarios más famosos del mundo, incluido el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York el 15 de marzo y el Movistar Arena en la ciudad de Bogotá el 07 de junio.

Billie Eilish fue nombrada Adolescente del Año por la revista Rolling Stone, además se convirtió en la primera persona nacida en este siglo en ingresar al top 5 del Billboard Hot 100 y en agosto alcanzó el número 1 en la misma lista.

Considerada como una de las artistas más relevantes y auténticas de esta generación, hoy cuenta con varios admiradores famosos como Dave Grohl, Katy Perry, Demi Lovato, Avril Lavigne y muchos más.

Las entradas estarán disponibles en una venta exclusiva para clientes de los Bancos Aval del 03 al 04 de octubre de 2019. A partir de las 10:00 a.m.; el 4 de octubre se inicia la venta general.

Para más información sobre precios y boleteria en www.tuboleta.com.

